В Уфе с военнослужащего взыскали 180 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Уфе военнослужащего лейтенанта решением суда обязали выплатить 180 тысяч рублей за военную и специальную подготовку. Иск на имя лейтенанта был подан командиром одной из воинских частей Оренбургской области.
По информации ИА «Башинформ», годом ранее военнослужащий был уволен по негативным основаниям, при этом по условиям контракта ему оставалось служить ещё порядка четырех лет. Законом в подобных случаях предусмотрено право взыскания затраченных на подготовку военного средств.
— Рассмотрено гражданское дело […] о взыскании с военнослужащего лейтенанта А. средств федерального бюджета, затраченных на его военную и специальную подготовку, — говорится в релизе инстанции. — Решением суда исковые требования были удовлетворены частично, и с ответчика взысканы денежные средства в размере более 180000 рублей, — сообщили в пресс-службе.