В Уфе с военнослужащего взыскали 180 тысяч рублей

По информации ИА «Башинформ», годом ранее военнослужащий был уволен по негативным основаниям, при этом по условиям контракта ему оставалось служить ещё порядка четырех лет. Законом в подобных случаях предусмотрено право взыскания затраченных на подготовку военного средств.