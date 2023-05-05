Арестованы мигранты, которых обвинили в приставании к девочкам в Белорецке

По версии следствия, 30-летний иностранец в компании других мужчин передвигались на автомобиле по Белорецку; один из них стал настойчиво предлагать трем несовершеннолетним девочкам прокатиться вместе с ними. Девочки испугались и убежали домой, где позднее рассказали о случившемся родителям. Тогда двое мужчин — муж и брат матери одной из девочек отправились к иностранцем с требованием прояснить ситуацию.