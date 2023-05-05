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Арестованы мигранты, которых обвинили в приставании к девочкам в Белорецке

5 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI
Ранее несколько мужчин катались по городу, а также навязчиво предлагали трем девочкам школьного возраста покататься вместе с ними

В Белорецке двоих иностранных граждан обвинили в хулиганстве. В настоящий момент оба они заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 30-летний иностранец в компании других мужчин передвигались на автомобиле по Белорецку; один из них стал настойчиво предлагать трем несовершеннолетним девочкам прокатиться вместе с ними. Девочки испугались и убежали домой, где позднее рассказали о случившемся родителям. Тогда двое мужчин — муж и брат матери одной из девочек отправились к иностранцем с требованием прояснить ситуацию.

В ходе словесной перепалки один из иностранцев ударил палкой по голове знакомого родственника несовершеннолетней. В последующем очевидцы из числа местных жителей вступились за потерпевшего и сообщили о случившемся в полицию. Вскоре после этого криминалисты СКР и оперативники МВД смогли установить личности обвиняемых и позднее задержать их.

— В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действий, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, ему способствовавшие. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в ведомстве.
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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