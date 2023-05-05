В Башкирии запретят полеты беспилотников

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
На территории республики в целях усиления общественного порядка и обеспечения безопасности запретили использование беспилотников. Соответствующий документ за подписью главы республики Радия Хабирова был опубликован ранее на официальном портале правовой информации.
Действие данного запрета распространяется на использования беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона. Их использование должно быть согласовано со специальной группой. Исключение составят лишь квадрокоптеры, которые в своих целях могут использовать региональные министерства, ведомства и муниципальные органы власти. Какое наказание грозит нарушителям указа, на данный момент остается неизвестным.