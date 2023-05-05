В Башкирии запретят полеты беспилотников

Действие данного запрета распространяется на использования беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона. Их использование должно быть согласовано со специальной группой. Исключение составят лишь квадрокоптеры, которые в своих целях могут использовать региональные министерства, ведомства и муниципальные органы власти. Какое наказание грозит нарушителям указа, на данный момент остается неизвестным.