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В Башкирии запретят полеты беспилотников

5 мая 2023, 13:11
Фото: 1MI

На территории Башкирии запретили использование беспилотников

Указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов ранее подписал глава республики

На территории республики в целях усиления общественного порядка и обеспечения безопасности запретили использование беспилотников. Соответствующий документ за подписью главы республики Радия Хабирова был опубликован ранее на официальном портале правовой информации.

Действие данного запрета распространяется на использования беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона. Их использование должно быть согласовано со специальной группой. Исключение составят лишь квадрокоптеры, которые в своих целях могут использовать региональные министерства, ведомства и муниципальные органы власти. Какое наказание грозит нарушителям указа, на данный момент остается неизвестным.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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