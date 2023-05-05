В Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего человека в одном из ночных клубов

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
20-летнего жителя Уфы обвинили в хулиганстве и нанесении побоев. В августе 2022 года он нанес сильные увечья ранее незнакомому молодому человеку. В настоящий момент его заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Сообщается, что инцидент произошел прошлым летом в одном из ночных клубов Уфы. Тогда злоумышленник сильно ударил ранее незнакомого 18-летнего молодого человека кулаком в лицо. От удара тот упал на землю, чем воспользовался другой 20-летний молодой человек, ставший наносить тому удару по голове и другим частям тела. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вреда здоровью, он находился в коме и впоследствии проходил длительную реабилитацию.
— По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему органами внутренних дел в отношении второго мужчины было возбуждено уголовное дело, в результате расследования и рассмотрения дела в суде в апреле 2023 года он приговорен к 3 годам лишения свободы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что обвиняемый попытался скрыться от органов следствия и был объявлен в розыск. Позднее его задержали в Благоварском районе республики. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наряду с этим отмечается, что ранее председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию виновных в избиении студента.