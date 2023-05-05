mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Изображение материала

В Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего человека в одном из ночных клубов

5 мая 2023, 14:55
Фото: 1MI
Ранее обвиняемый предпринял попытку скрыться от органов следствия, но вопреки стараниям молодого человека все же задержали в Благоварском районе республики

20-летнего жителя Уфы обвинили в хулиганстве и нанесении побоев. В августе 2022 года он нанес сильные увечья ранее незнакомому молодому человеку. В настоящий момент его заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Сообщается, что инцидент произошел прошлым летом в одном из ночных клубов Уфы. Тогда злоумышленник сильно ударил ранее незнакомого 18-летнего молодого человека кулаком в лицо. От удара тот упал на землю, чем воспользовался другой 20-летний молодой человек, ставший наносить тому удару по голове и другим частям тела. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вреда здоровью, он находился в коме и впоследствии проходил длительную реабилитацию.

— По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему органами внутренних дел в отношении второго мужчины было возбуждено уголовное дело, в результате расследования и рассмотрения дела в суде в апреле 2023 года он приговорен к 3 годам лишения свободы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обвиняемый попытался скрыться от органов следствия и был объявлен в розыск. Позднее его задержали в Благоварском районе республики. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наряду с этим отмечается, что ранее председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию виновных в избиении студента.

#Азамат Нухов#Происшествия#Общество
Подпишитесь
«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам
Сегодня, 11:15
«Все разбомбили махом»: житель Башкирии показал, как разворотили площадь Победы
Сегодня, 06:08
Арестованы мигранты, которых обвинили в приставании к девочкам в Белорецке
Сегодня, 14:18
«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе
Сегодня, 12:47
«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы
Сегодня, 09:43
«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов
Сегодня, 12:12