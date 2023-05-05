В Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего человека в одном из ночных клубов

Отмечается, что обвиняемый попытался скрыться от органов следствия и был объявлен в розыск. Позднее его задержали в Благоварском районе республики. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наряду с этим отмечается, что ранее председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию виновных в избиении студента.