В Башкирии за неделю подорожали 29 видов продуктов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По итогам минувшей недели в Башкирии зафиксирован рост цен на некоторые категории овощей. В частности, подорожали капуста, морковь и лук. Об этом сообщает Башстат.
Так, в период с 24 апреля по 2 мая сильнее всего подорожала белокочанная капуста — на 19,2%, морковь — на 8,6% и репчатый лук — на 7,9%. параллельно с этим фиксируется снижение стоимости некоторых категорий продуктов, среди них — огурцы — на 9%, куриные яйца — на 2,9% и свежие помидоры — на 2,7%.
Отметим, что Башстат отслеживает динамику цен на 42 вида продуктов питания. За прошлую неделю в Башкирии подорожали 29 видов, подешевели соответственно — 13.