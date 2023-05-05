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В Башкирии за неделю подорожали 29 видов продуктов

5 мая 2023, 11:11
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю больше всего подорожали капуста, морковь и лук

Изменения стоимости были зафиксированы в республике в период со 24 апреля по 2 мая

По итогам минувшей недели в Башкирии зафиксирован рост цен на некоторые категории овощей. В частности, подорожали капуста, морковь и лук. Об этом сообщает Башстат.

Так, в период с 24 апреля по 2 мая сильнее всего подорожала белокочанная капуста — на 19,2%, морковь — на 8,6% и репчатый лук — на 7,9%. параллельно с этим фиксируется снижение стоимости некоторых категорий продуктов, среди них — огурцы — на 9%, куриные яйца — на 2,9% и свежие помидоры — на 2,7%.

Отметим, что Башстат отслеживает динамику цен на 42 вида продуктов питания. За прошлую неделю в Башкирии подорожали 29 видов, подешевели соответственно — 13.

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#Азамат Нухов#Город#Общество
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