В Башкирии за неделю подорожали 29 видов продуктов

Так, в период с 24 апреля по 2 мая сильнее всего подорожала белокочанная капуста — на 19,2%, морковь — на 8,6% и репчатый лук — на 7,9%. параллельно с этим фиксируется снижение стоимости некоторых категорий продуктов, среди них — огурцы — на 9%, куриные яйца — на 2,9% и свежие помидоры — на 2,7%.