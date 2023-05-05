В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Русланом Башкиров

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Русланов Башировым. Церемония прощания с военнослужащим, участвовавшим в в боевых действиях на территории Чеченской Республики, состоялась в селе Майский Иглинского района. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил в соцсетях вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.
Как сообщил Сагитов, за проявленные героизм, мужество и отвагу Башкиров был посмертно награжден Орденом генерала Шаймуратова. Соответствующий указ ранее подписал глава республики Радий Хабиров.