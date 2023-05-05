Минздрав раскрыл состояние сотрудника ДПС, которого сбили в Уфе на репетиции парада

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:52
4 мая на репетиции парада Победы на проспекте Октября произошел наезд женщины за рулем иномарки на сотрудника ДПС, который регулировал движение перед перекрытым участком.
В минздраве Башкирии сообщили, что пострадавшего мужчину вчера доставили в 21 больницу, врачи осмотрели его, провели все необходимые обследования и отпустили домой.
– Состояние не тяжелое, будет лечиться амбулаторно, – пояснили в ведомстве.