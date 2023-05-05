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Минздрав раскрыл состояние сотрудника ДПС, которого сбили в Уфе на репетиции парада

5 мая 2023, 04:38
Фото: telegram-канал Владимира Севастьянова
О состоянии пострадавшего Mkset рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии 5 мая.

4 мая на репетиции парада Победы на проспекте Октября произошел наезд женщины за рулем иномарки на сотрудника ДПС, который регулировал движение перед перекрытым участком.

В минздраве Башкирии сообщили, что пострадавшего мужчину вчера доставили в 21 больницу, врачи осмотрели его, провели все необходимые обследования и отпустили домой. 

– Состояние не тяжелое, будет лечиться амбулаторно, – пояснили в ведомстве.

В Уфе во время репетиции парада Победы сбили сотрудника ДПС
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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