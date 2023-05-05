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Стало известно состояние беременной уфимки, которую сбил водитель автобуса

5 мая 2023, 09:41
Фото: 1MI

В Минздраве сообщили состояние беременной женщины, которую в центре Уфы сбил автобус

Происшествие произошло вечером 4 мая на проспекте Октября. По факту ДТП начато административное расследование.

Стало известно состояние беременной уфимки, которую накануне на проспекте Октября сбил водитель автобуса. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава, пациентка в состоянии средней степени тяжести, стабильна.

На данный момент женщина из реанимации переведена в травматологическое отделение для дальнейшего лечения.

Напомним, что ДТП произошло 4 мая в 11 часу вечера. Автобус маршрута №270 следовал по проспекту Октября в сторону северного проезда и допустил наезд на девушку. 

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#Элина Сайфранова
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