Стало известно состояние беременной уфимки, которую сбил водитель автобуса

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Стало известно состояние беременной уфимки, которую накануне на проспекте Октября сбил водитель автобуса. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава, пациентка в состоянии средней степени тяжести, стабильна.
На данный момент женщина из реанимации переведена в травматологическое отделение для дальнейшего лечения.
Напомним, что ДТП произошло 4 мая в 11 часу вечера. Автобус маршрута №270 следовал по проспекту Октября в сторону северного проезда и допустил наезд на девушку.