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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Стало известно, кто займется реконструкцией сквера Михалева в Уфе

5 мая 2023, 16:00
Городские власти определили подрядчика, который до октября этого года должен будет реконструировать сквер и привнести в его экстерьер хоккейную тематику

Реконструкцию сквера Михалева, расположенного неподалеку от Дворца спорта в Уфе, будет осуществлять компания ООО «Уралагротехсервис». Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Как сообщил ранее мэр города Ратмир Мавлиев, проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября 2023 года. В свою очередь, подрядчику необходимо будет обновить покрытие площади, тротуары и дорожки, установить освещение и камеры видеонаблюдения. Помимо этого в сквере также должны будут установить детскую площадку и батут.

Примечательно, что ранее в Уфе демонтировали торговые павильоны неподалеку от сквера. Как пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников, ангары, где ранее проходили популярные ярмарки выходного дня, могут представлять опасность как для посетителей, так и для работников торговых точек. В частности, опасность представляют металлические конструкции, износившиеся за годы эксплуатации.

В настоящее время городские службы рассматривают альтернативные варианты площадки для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования. Также в мэрии акцентируют внимание на том, что Уфы, кроме площади перед Дворцом спорта, определены 10 площадок для проведения ярмарок выходного дня, из них восемь постоянно действующих фермерских зон, а также обустроены 34 бесплатных площадки для торговли продукцией граждан, занимающихся садоводством и ведущих личное подсобное хозяйство («бабушкины места»).

 

#Город#Общество#Азамат Нухов
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