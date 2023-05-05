Стало известно, кто займется реконструкцией сквера Михалева в Уфе

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Реконструкцию сквера Михалева, расположенного неподалеку от Дворца спорта в Уфе, будет осуществлять компания ООО «Уралагротехсервис». Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Как сообщил ранее мэр города Ратмир Мавлиев, проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября 2023 года. В свою очередь, подрядчику необходимо будет обновить покрытие площади, тротуары и дорожки, установить освещение и камеры видеонаблюдения. Помимо этого в сквере также должны будут установить детскую площадку и батут.
Примечательно, что ранее в Уфе демонтировали торговые павильоны неподалеку от сквера. Как пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников, ангары, где ранее проходили популярные ярмарки выходного дня, могут представлять опасность как для посетителей, так и для работников торговых точек. В частности, опасность представляют металлические конструкции, износившиеся за годы эксплуатации.
В настоящее время городские службы рассматривают альтернативные варианты площадки для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования. Также в мэрии акцентируют внимание на том, что Уфы, кроме площади перед Дворцом спорта, определены 10 площадок для проведения ярмарок выходного дня, из них восемь постоянно действующих фермерских зон, а также обустроены 34 бесплатных площадки для торговли продукцией граждан, занимающихся садоводством и ведущих личное подсобное хозяйство («бабушкины места»).