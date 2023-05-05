Стало известно, кто займется реконструкцией сквера Михалева в Уфе

Как сообщил ранее мэр города Ратмир Мавлиев, проект благоустройства утвержден и выдержан в хоккейной тематике и заявил, что завершиться благоустройство должно будет до октября 2023 года. В свою очередь, подрядчику необходимо будет обновить покрытие площади, тротуары и дорожки, установить освещение и камеры видеонаблюдения. Помимо этого в сквере также должны будут установить детскую площадку и батут.