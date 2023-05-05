Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Башкирии
5 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI
Власти Уфы раскрыли цены на путевки в детские лагеря Башкирии
Соответствующее постановление об установлении тарифов было ранее подписано главой уфимской администрации Ратмиром Мавлиевым.
Стали известны тарифы суточного проживания и питания в детских лагерях, подконтрольных мэрии Уфы.
Так, дешевле всего обойдется суточное проживание и питание в лагере «Луч» — 1,21 тыс. руб. на человека. Стоимость пребывания в лагерях «Альбатрос» и «Чайка» обойдется в 1,3 и 1,5 тысяч рублей соответственно.
Напомним, ранее уфимка пожаловалась на странице главы Башкирии на нехватку сертификатов на оплату половину стоимости путевок в детские лагеря. Раньше женщина без проблем оформляла сертификат через портал ГИС «Учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», а в этом году, с ее слов, «все путёвки разобрали буквально за пару дней». Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.