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Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Башкирии

5 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI

Власти Уфы раскрыли цены на путевки в детские лагеря Башкирии

Соответствующее постановление об установлении тарифов было ранее подписано главой уфимской администрации Ратмиром Мавлиевым.

Стали известны тарифы суточного проживания и питания в детских лагерях, подконтрольных мэрии Уфы. 

Так, дешевле всего обойдется суточное проживание и питание в лагере «Луч» — 1,21 тыс. руб. на человека. Стоимость пребывания в лагерях «Альбатрос» и «Чайка» обойдется в 1,3 и 1,5 тысяч рублей соответственно.

Напомним, ранее уфимка пожаловалась на странице главы Башкирии на нехватку сертификатов на оплату половину стоимости путевок в детские лагеря. Раньше женщина без проблем оформляла сертификат через портал ГИС «Учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», а в этом году, с ее слов, «все путёвки разобрали буквально за пару дней». Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.

 

 

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