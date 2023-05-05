Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Башкирии

Напомним, ранее уфимка пожаловалась на странице главы Башкирии на нехватку сертификатов на оплату половину стоимости путевок в детские лагеря. Раньше женщина без проблем оформляла сертификат через портал ГИС «Учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», а в этом году, с ее слов, «все путёвки разобрали буквально за пару дней». Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.