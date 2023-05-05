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Росстат назвал размер средней зарплаты в Башкирии

5 мая 2023, 07:31
Фото: 1MI

В начале 2023 года средняя начисленная зарплата в Башкирии составила 49,4 тысячи руб

Однако в эту сумму входят налоги и удержания с работника, уровень номинальной и реальной зарплаты назвали в Башстате 5 мая.

Средняя номинальная заработная плата в феврале нынешнего года по предварительным данным регионального статистического ведомства достигла почти 49,5 тысяч рублей и составила 49 427 рублей. Более свежих данных ведомство не предоставляет, но есть все основания полагать, что такими темпами это показатель за май перейдет за 50 тысяч рублей.

Рост средней номинальной заработной платы в январе и феврале нынешнего года относительно этих же месяцев 2022 года составил более 18%, 18,1 и 18,6% соответственно. Тут уместно отметить будет что на фоне таких темпов роста номинальной зарплаты темп роста реальный составил лишь 7,6%.

Нынешней весной Mkset анализировал данные Росстата и пришел к весьма удивительным выводам — доходы жителей Башкирии в 2022 году номинально выросли, а реально упали.

Доходы жителей Башкирии в 2022 году: номинально выросли, а реально упали
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#Новости Башкирии#Экономика#Ирина Деревянчук
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