Росстат назвал размер средней зарплаты в Башкирии

Средняя номинальная заработная плата в феврале нынешнего года по предварительным данным регионального статистического ведомства достигла почти 49,5 тысяч рублей и составила 49 427 рублей. Более свежих данных ведомство не предоставляет, но есть все основания полагать, что такими темпами это показатель за май перейдет за 50 тысяч рублей.