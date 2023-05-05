Шокирующее убийство, запрет беспилотников и запуск речной навигации в Уфе

Ранее жители Иглинского района остались без транспорта. По версии властей, это произошло из-за того, что перевозчик ИП Искалин перестал выполнять рейсы по 165 маршруту. Сам Виктор Искалин объяснял, что прекратить перевозки ему пришлось из-за истечения срока разрешительных документов. На прошлой неделе Центр управления республикой в соцсетях фиксировал жалобы на нехватку автобусов жителей Иглинского района. В свою очередь, в ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе глава республики Радий Хабиров отметил, что Искалин «попил много крови» у чиновников Минтранса и, если он нарушил обязательства, то необходимо его наказать через суд.