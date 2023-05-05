Шокирующее убийство, запрет беспилотников и запуск речной навигации в Уфе

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В Уфе с о второго мая запустили речную навигацию. К набережной реки Белой прибыли сразу два круизных теплохода — Мустай Карим и Александр Пушкин. Примечательно, что стоимость 11-дневного круиза на борту теплохода «Мустай Карим» составляет 163 тысячи рублей на человека. О том, что ждет туристов за эти деньги и как выглядит теплоход, Mkset рассказывал здесь. Также
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора Хозяйственного управления Башкирии, передали в Кировский райсуд Уфы. Ранее ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных ёлок для новогодних торжеств. По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.
Ранее жители Иглинского района остались без транспорта. По версии властей, это произошло из-за того, что перевозчик ИП Искалин перестал выполнять рейсы по 165 маршруту. Сам Виктор Искалин объяснял, что прекратить перевозки ему пришлось из-за истечения срока разрешительных документов. На прошлой неделе Центр управления республикой в соцсетях фиксировал жалобы на нехватку автобусов жителей Иглинского района. В свою очередь, в ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе глава республики Радий Хабиров отметил, что Искалин «попил много крови» у чиновников Минтранса и, если он нарушил обязательства, то необходимо его наказать через суд.
Компания «Алтын курай», которая в 2013–2016 годах являлась генподрядчиком уфимской мечети Ар-Рахим, может быть признана банкротом. Ранее в арбитражный суд Башкирии поступило заявление Минземимущества Башкирии. Параллельно с этим рассматривается иск министерства о взыскании с «Алтын курай» около 6,5 млн рублей задолженности по некому договору аренды от июля 2018 года.
Башкирия вошла в антирейтинг регионов, откуда чаще всего уезжают на заработки. Счастье работать дома пока что в Башкирии все-таки доступно не всем и Башкирия заняла вторую позицию антирейтинга по количеству тех, кто предпочитает работать не дома.
Власти Уфы предупредили всех жителей Башкирии о противопожарном режиме, который действует с 17 апреля по 15 мая 2023 года. В эти сроки запрещено разводить костры в парках, лесах, на берегах водоемов и на приусадебных участках. Жителям Башкирии ограничивается доступ в леса, исключение составляют работники леса и арендаторы. Въезжать в леса на машинах также запрещено. Запрет на посещение лесов касается также охотников. Просто приехать в лес — штраф, учинить пожар — тюрьма.
В Уфе педагоги обратились к родителям учеников с требованием установить приложение «Сферум», которое в будущем якобы должно заменить мессенджер WhatsApp*. При этом, по словам учителей, школьные чаты WhatsApp будут удалены в ближайшее время. Администрация школы заявила, что федеральное министерство просвещения начало постепенный переход участников образовательного процесса в похожую на WhatsApp мессенджер — «Сферум». В связи с чем родители и учителя должны зарегистрироваться на новой платформе.
Жестокое убийство семиклассницы в Санкт-Петербурге 16-летним Ильей Татариновым он со своей юной подельницей записал на видео. Сегодня стало известно о том, что парень из Башкирии. 16-летний 9-классник со спины забил девочку молотком под предлогом сняться в их стриме. Яму для захоронения блогер и подельница, тоже школьница в возрасте 15 лет, вырыли заранее, а после убийства с телефона жертвы переписывались с ее мамой.
В Белорецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения иностранными гражданами местного жителя. По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя. Сегодня, 5 мая, стало известно, что в Белорецке были задержаны двое иностранных граждан -мужчин обвиняют в хулиганстве.
На территории республики в целях усиления общественного порядка и обеспечения безопасности запретили использование беспилотников. Действие данного запрета распространяется на использования беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона. Их использование должно быть согласовано со специальной группой. Исключение составят лишь квадрокоптеры, которые в своих целях могут использовать региональные министерства, ведомства и муниципальные органы власти.
Сегодня, 5 мая стало известно, что уже в следующий понедельник 8 мая из Уфы начнут осуществляться еженедельные рейсы в город Худжанд в Таджикистане. Из Уфы есть регулярные рейсы в столицу страны Душанбе, они осуществляются с февраля. Летать в Худжанд и обратно в Уфу пассажиры будут на Airbus A320.
Накануне, по данным РБК, как минимум три крупных банка ухудшили условия по ипотечным кредитам или собираются это сделать, увеличив ставки по ипотекам. Однако, по данным Mkset, некоторые кредитные организации начали менять процентную ставку и по действующей ипотеке. Так, житель Уфы сообщил Mkset, что в пятницу утром получил неприятное известие о подорожании жилищного кредита от «Росбанка». При этом узнать параметры повышения ставки предлагалось в личном кабинете — вероятно, для разных клиентов они отличаются. Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.
20-летнего жителя Уфы обвинили в хулиганстве и нанесении побоев. В августе 2022 года он нанес сильные увечья ранее незнакомому молодому человеку. В настоящий момент его заключили под стражу. Инцидент произошел прошлым летом в одном из ночных клубов Уфы. Тогда злоумышленник сильно ударил ранее незнакомого 18-летнего молодого человека кулаком в лицо. От удара тот упал на землю, чем воспользовался другой 20-летний молодой человек, ставший наносить тому удару по голове и другим частям тела. Отмечается, что обвиняемый попытался скрыться от органов следствия.
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