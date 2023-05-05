Росбанк пояснил, почему житель Башкирии получил письмо о повышении ставки по ипотеке

Как сообщал ранее Mkset, экономист Всеволод Спивак рекомендует заемщикам внимательно читать условия договора, потому что если в них предусмотрено право финансовой организации повышать ставку, банк это рано или поздно сделает. Кроме того, не лишним будет регулярно сравнивать условия по рефинансированию в других банках — разница уже в полпроцента ставки может быть выгодной.