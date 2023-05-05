Росбанк пояснил, почему житель Башкирии получил письмо о повышении ставки по ипотеке

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Ранее о повышении "Росбанком" процента по действующим ипотечным кредитам сообщил один из читателей Mkset. Издание попросило финансовую организацию объянить причины повышения ставки, однако там воздержались от комментариев.
А через два часа клиент банка получил другое письмо, в котором банк опроверг ухудшение условий кредита.
«Из-за сбоя вы по ошибке получили письмо об изменении ставки. Не волнуйтесь — она остаётся прежней. Простите, что зря вас потревожили. Мы уже сделали всё, чтобы эта ситуация не повторилась», — говорилось в нем.
Как сообщал ранее Mkset, экономист Всеволод Спивак рекомендует заемщикам внимательно читать условия договора, потому что если в них предусмотрено право финансовой организации повышать ставку, банк это рано или поздно сделает. Кроме того, не лишним будет регулярно сравнивать условия по рефинансированию в других банках — разница уже в полпроцента ставки может быть выгодной.