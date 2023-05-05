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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

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Росбанк пояснил, почему житель Башкирии получил письмо о повышении ставки по ипотеке

5 мая 2023, 11:34
Фото: 1MI

В Росбанке назвали «сбоем» повышение ставок по ипотекам жителей Башкирии

В присланном клиентам объяснении названа причина случившегося

Ранее о повышении "Росбанком" процента по действующим ипотечным кредитам сообщил один из читателей Mkset. Издание попросило финансовую организацию объянить причины повышения ставки, однако там воздержались от комментариев.

А через два часа клиент банка получил другое письмо, в котором банк опроверг ухудшение условий кредита.

«Из-за сбоя вы по ошибке получили письмо об изменении ставки. Не волнуйтесь — она остаётся прежней. Простите, что зря вас потревожили. Мы уже сделали всё, чтобы эта ситуация не повторилась», — говорилось в нем.
Ситуацию назвали сбоемСитуацию назвали сбоем
Ситуацию назвали сбоем
Фото: mkset.ru

Как сообщал ранее Mkset, экономист Всеволод Спивак рекомендует заемщикам внимательно читать условия договора, потому что если в них предусмотрено право финансовой организации повышать ставку, банк это рано или поздно сделает. Кроме того, не лишним будет регулярно сравнивать условия по рефинансированию в других банках — разница уже в полпроцента ставки может быть выгодной.

#Наталья Балыкова
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