РЭО профинансирует создание пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в области будут построены девять объектов по обращению с отходами до конца следующего года. Пять из них — это мусоросортировочные станции общей производительностью 160 тысяч тонн в год, а остальные — современные полигоны мощностью 90 тысяч тонн в год, передает gorod55.ru.