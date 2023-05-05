РЭО профинансирует создание пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:00
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в области будут построены девять объектов по обращению с отходами до конца следующего года. Пять из них — это мусоросортировочные станции общей производительностью 160 тысяч тонн в год, а остальные — современные полигоны мощностью 90 тысяч тонн в год, передает gorod55.ru.
«Объем инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, это более 2 млрд рублей», — сообщил Буцаев.
РЭО учрежден по указу главы государства 14 января 2019 года. Основная задача организации — формирование комплексной системы обращения с ТКО. В рамках нацпроекта «Экология» планируется добиться сортировки 100% отходов к 2030 году и снизить вполовину объем ТКО, который идет на полигоны. Достижение таких показателей возможно с помощью построения экономики замкнутого цикла.