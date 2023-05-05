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«Проезжал мимо»: таксист из Башкирии обнаружил страшную находку

5 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI

Тело многодетного отца из Башкирии случайно обнаружил таксист

Подробности трагедии рассказали в пресс-службах СК и МВД 5 мая.

Двое молодых жителей села Иглино, что под Уфой стали обвиняемыми по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Молодые мужчины в возрасте 18 и 20 лет познакомились с еще двумя мужчинами, однако совместное распитие привело к драке. Конфликт произошел с 37-летним мужчиной, 18-летний фигурант серьезно поколотил нового приятеля, но они все-таки смогли помириться и даже вместе пошли домой от места распития.

Однако по пути между ними вновь вспыхнул конфликт и мужчину вновь поколотили, причем на этот раз били его оба фигуранта. Завершив избиение они бросили потерпевшего там же, где били его — прямо на дороге, где он и скончался от полученных в драке травм.

Обнаружил тело жертвы случайный таксист, следователи и оперативники сработали оперативно, личности обвиняемых были установлены, их задержали и вину свою они признали.

— В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, полиция же продолжает вести оперативное расследование дела.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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