«Проезжал мимо»: таксист из Башкирии обнаружил страшную находку

Однако по пути между ними вновь вспыхнул конфликт и мужчину вновь поколотили, причем на этот раз били его оба фигуранта. Завершив избиение они бросили потерпевшего там же, где били его — прямо на дороге, где он и скончался от полученных в драке травм.