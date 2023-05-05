«Проезжал мимо»: таксист из Башкирии обнаружил страшную находку

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Двое молодых жителей села Иглино, что под Уфой стали обвиняемыми по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Молодые мужчины в возрасте 18 и 20 лет познакомились с еще двумя мужчинами, однако совместное распитие привело к драке. Конфликт произошел с 37-летним мужчиной, 18-летний фигурант серьезно поколотил нового приятеля, но они все-таки смогли помириться и даже вместе пошли домой от места распития.
Однако по пути между ними вновь вспыхнул конфликт и мужчину вновь поколотили, причем на этот раз били его оба фигуранта. Завершив избиение они бросили потерпевшего там же, где били его — прямо на дороге, где он и скончался от полученных в драке травм.
Обнаружил тело жертвы случайный таксист, следователи и оперативники сработали оперативно, личности обвиняемых были установлены, их задержали и вину свою они признали.
— В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, полиция же продолжает вести оперативное расследование дела.