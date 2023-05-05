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Появилось видео наезда на сотрудника ДПС на репетиции парада Победы в Уфе

5 мая 2023, 03:43
Сотрудника ДПС сбила машина 4 мая во время первой репетиции парада Победы

4 мая 27-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект Октября допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Уже известно, что алкоголя в крови у нее обнаружено не было. Пострадавшего сотрудника отправили в больницу, где ему и оказывалась медпомощь.

Видео: Telegram-канал Mash-Batash

Появилось видео момента наезда при повороте на проспект Октября c Южного проезда, который и был перекрыт на время генеральной репетиции торжества. Женщина пыталась повернуть на открытую часть проспекта, но на ее пути появился регулировщик.

Напомним, следующая генеральная репетиция парада Победы с перекрытием части проспекта Октября состоится 7 мая.

В Уфе во время репетиции парада Победы сбили сотрудника ДПС
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