Появилось видео наезда на сотрудника ДПС на репетиции парада Победы в Уфе

4 мая 27-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект Октября допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Уже известно, что алкоголя в крови у нее обнаружено не было. Пострадавшего сотрудника отправили в больницу, где ему и оказывалась медпомощь.