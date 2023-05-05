Появилось видео наезда на сотрудника ДПС на репетиции парада Победы в Уфе

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Published Сегодня, 03:43
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4 мая 27-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект Октября допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Уже известно, что алкоголя в крови у нее обнаружено не было. Пострадавшего сотрудника отправили в больницу, где ему и оказывалась медпомощь.
Появилось видео момента наезда при повороте на проспект Октября c Южного проезда, который и был перекрыт на время генеральной репетиции торжества. Женщина пыталась повернуть на открытую часть проспекта, но на ее пути появился регулировщик.
Напомним, следующая генеральная репетиция парада Победы с перекрытием части проспекта Октября состоится 7 мая.