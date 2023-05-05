Резко вылетел из ниоткуда: появилось видео, как автобус снес беременную женщину в Уфе

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Накануне, в 11 часу вечера на проспекте Октября водитель автобуса на пешеходном переходе сбил беременную женщину. Как сообщали Mkset в ГИБДД РБ, пострадавшая с травмой ноги была госпитализирована, а по факту ДТП проводится административное расследование.
Так, в сети появилось запись с камер видеонаблюдения, на которой можно заметить как три человека переходят дорогу по «зебре», однако на пешеходный переход резко выезжает автобус.
Водитель автобуса на момент ДТП совершал уже 5 круг маршрута, а в салоне находилось 14 пассажиров, из числа которых никто не пострадал.
Напомним, что в этот же день но несколькими часами ранее на проспекте Октября иномарка сбила сотрудника ДПС, который регулировал движение на перекрестке.