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Резко вылетел из ниоткуда: появилось видео, как автобус снес беременную женщину в Уфе

5 мая 2023, 08:33
Фото: 1MI
ДТП произошло накануне вечером 4 мая в центре города на проспекте Октября.

Накануне, в 11 часу вечера на проспекте Октября водитель автобуса на пешеходном переходе сбил беременную женщину. Как сообщали Mkset в ГИБДД РБ, пострадавшая с травмой ноги была госпитализирована, а по факту ДТП проводится административное расследование.

Так, в сети появилось запись с камер видеонаблюдения, на которой можно заметить как три человека переходят дорогу по «зебре», однако на пешеходный переход резко выезжает автобус.

Видео: Mash Batash

Водитель автобуса на момент ДТП совершал уже 5 круг маршрута, а в салоне находилось 14 пассажиров, из числа которых никто не пострадал.

Напомним, что в этот же день но несколькими часами ранее на проспекте Октября иномарка сбила сотрудника ДПС, который регулировал движение на перекрестке. 

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#Элина Сайфранова#Видео
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