«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Накануне, по данным РБК, как минимум три крупных банка ухудшили условия по ипотечным кредитам или собираются это сделать, увеличив ставки по ипотекам. Однако, по данным Mkset, некоторые кредитные организации начали менять процентную ставку и по действующей ипотеке.
Так, житель Уфы сообщил Mkset, что в пятницу утром получил неприятное известие о подорожании жилищного кредита от «Росбанка». При этом узнать параметры повышения ставки предлагалось в личном кабинете — вероятно, для разных клиентов они отличаются.
«Утром на электронную почту пришло письмо от банка о том, что произошло изменение процентной ставки по моему ипотечному договору. Покопавшись в приложении, я не смог выяснить, насколько подорожал кредит. Последнее изменение ставки — двухлетней давности», — рассказал клиент Росбанка.
Ранее Telegram-канал «Ипотека и недвижимость» сообщал, что с 15 мая ставки по ипотеке планирует повысить "Росбанк" и — по некоторым программам — "Газпромбанк".
Mkset попросил прокомментировать ситуацию в нескольких банках Башкирии. В "Росбанке" отказались комментировать повышение ставки. В "Газпромбанке" на момент написания статьи ответов на вопросы издания не предоставили.
Повышение ставки по ипотеке может стать неприятной неожиданностью для россиян, поскольку они привыкли считать, что процентная ставка в договоре об ипотеке действует на весь срок расчетов с банком, отмечает уфимский экономист Всеволод Спивак.
«Если в договоре оговорено право банка изменить ставку, он может ее повысить. Тем более он сделает это, если заемщик не может провести рефинансирование — в условиях, когда все банки повышают ставки, это будет непросто. Это еще один довод в пользу того, что нужно читать условия договора», — прокомментировал он ситуацию журналисту Mkset.
Причина, по которой банки сейчас увеличивают стоимость ипотеки, по мнению эксперта, заключается в том, что она стала слишком доступной. Государство, чтобы стимулировать развитие экономики, продлило программу льготной ипотеки, хотя изначально не планировало это делать. Благодаря этому застройщикам удалось привлечь довольно большую часть новых покупателей квартир, требования к заемщикам смягчили, кредитование стало доступным, а это в конечном итоге привело к росту стоимости недвижимости, кратно превышающему темпы инфляции, объясняет экономист. Перестать поддерживать отрасль власти сейчас не могут, поскольку это будет означать падение темпов строительства нового жилья и потерю рабочих мест. Однако необходимо найти некий баланс на этом рынке. Повышение ипотечного процента как раз должно стабилизировать ситуацию.
«Если в России считается, что ставка должна быть неизменной, то во многих странах она привязана к ставке рефинансирования или инфляции — и это совершенно нормальная история. Чтобы привлечь заемщиков, банки могут зафиксировать ставку только в первые несколько лет или даже сделать ее нулевой, а затем процент будет пересматриваться», — сообщил Всеволод Спивак.
По данным РБК, пересмотревшие условия ипотечных программ крупные банки в среднем повысили процентные ставки на 1%. Но даже повышение в 1% по уже действующим договорам будет довольно чувствительным для заемщиков, а с учетом длительного срока кредитования сумма переплаты может достигать внушительных размеров.
Тем не менее большинству не читавших условия договора россиян придется смириться и платить кредит по новой ставке. Те, кто не готов согласиться с новыми условиями, могут попробовать перекредитоваться в другой финорганизации.
Даже если экономия составит полпроцента, с учетом суммы и срока кредитования это весомая причина для рефинансирования, считает экономист. Конечно, нужно будет изучить другие условия — например, выяснить сумму страховки. Некоторые банки ограничивают число страховых компаний для своих клиентов, и часто стоимость платы в них довольно высокая.
Чтобы сэкономить, экономист рекомендует анализировать условия ипотечного кредитования в разных банках. Делать это можно достаточно регулярно — например, сравнивать программы раз в полгода. И если другая финансовая организация предложит лучшие условия, можно поменять банк.