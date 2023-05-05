«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам

Причина, по которой банки сейчас увеличивают стоимость ипотеки, по мнению эксперта, заключается в том, что она стала слишком доступной. Государство, чтобы стимулировать развитие экономики, продлило программу льготной ипотеки, хотя изначально не планировало это делать. Благодаря этому застройщикам удалось привлечь довольно большую часть новых покупателей квартир, требования к заемщикам смягчили, кредитование стало доступным, а это в конечном итоге привело к росту стоимости недвижимости, кратно превышающему темпы инфляции, объясняет экономист. Перестать поддерживать отрасль власти сейчас не могут, поскольку это будет означать падение темпов строительства нового жилья и потерю рабочих мест. Однако необходимо найти некий баланс на этом рынке. Повышение ипотечного процента как раз должно стабилизировать ситуацию.