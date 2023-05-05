Следующее повышение страховой пенсии, то есть выплаты, положенной неработающим пенсионерам, произойдет в Уфе с января 2024 года. Пока неизвестно, на сколько будут проиндексированы выплаты, но по плану, предложенному Минтрудом, их планируется увеличивать в год в среднем на 6,8%. Согласно проекту ведомства, плановое увеличение пенсий рассчитано на три года — с 2023 по 2025 год. За это время планируется увеличить их размер на 18,5%. Правительство рассчитывает, что при таких темпах повышения средняя пенсия в России в 2025 году составит порядка 25 тысяч рублей.