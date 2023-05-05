Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Повышение пенсии неработающим пенсионерам в Уфе происходит планово с 1 января каждого года. В прошлом году ее увеличили на 8,6%, а в январе 2023 года еще на 4,8%. Таким образом, пенсионные выплаты за год были повышены на 13,4%, что опередило уровень инфляции в России.
Следующее повышение страховой пенсии, то есть выплаты, положенной неработающим пенсионерам, произойдет в Уфе с января 2024 года. Пока неизвестно, на сколько будут проиндексированы выплаты, но по плану, предложенному Минтрудом, их планируется увеличивать в год в среднем на 6,8%. Согласно проекту ведомства, плановое увеличение пенсий рассчитано на три года — с 2023 по 2025 год. За это время планируется увеличить их размер на 18,5%. Правительство рассчитывает, что при таких темпах повышения средняя пенсия в России в 2025 году составит порядка 25 тысяч рублей.
Что касается социальных пенсионных выплат, то их повысили в Уфе с 1 апреля 2023 года. Их также традиционно индексируют раз в год — с апреля. Но в минувшем году правительство внепланово повысило социальные пенсии в июле из-за роста инфляции в стране. Размер выплат в прошлом году был проиндексирован в общей сложности на 13,3%, а с апреля 2023 года они выросли еще на 3,3%.
Кроме того, с февраля 2023 года в России проиндексировали выплаты пенсионерам-льготникам, а с октября 2023 года повышенную пенсию начнут получать военные пенсионеры.
Управляющий владелец группы компаний «Ваш бухгалтер» Ирина Смирнова:
«Размер пенсионных выплат зависит от их вида и некоторых других факторов. Так, средний размер военных пенсий в 2023 году составит примерно 41 900 рублей. При этом у конкретного пенсионера размер выплаты может быть больше или меньше, но не ниже прожиточного минимума. Например, пенсия по старости в 2023 году выросла с 6924,81 руб. до 7567,33 ₽. По подсчетам Министерства труда, с учетом проиндексированной базовой части средняя страховая пенсия к концу текущего года должна составлять 21 864 ₽. Вдвое вырастет фиксированная часть для пенсионеров, достигших 80 лет, и для тех, кто отработал в условиях Крайнего Севера более 15 лет».
По закону размер ежемесячной страховой пенсии не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. То есть к фиксированной части пенсионной выплаты, составляющей 7 567,33 рубля, региональные власти начисляют доплату до уровня ПМ.
Но в Башкирии региональный ПМ ниже общероссийского уровня. Поэтому пенсионеры в Уфе получают надбавку не до регионального, а до федерального уровня ПМ. Таким образом, минимальная пенсия в Уфе в 2023 году составляет 12 360 рублей.
Но средний размер пенсионных выплат в Уфе, по данным Росстата, составил по состоянию на март 2023 года 18 920 рублей. Эта сумма больше на 2500 рублей аналогичного показателя за март 2022 года. Отмечается, что неработающие пенсионеры в Уфе получают меньше, чем те, кто работает, — в среднем порядка 15 500 рублей.
В Уфе пожилые люди, отметившие 80-летие в апреле 2023 года, получат повышенную пенсию в мае. Им полагается надбавка в двойном размере фиксированной части пенсионных выплат. То есть они будут получать больше на 7,5 тысячи рублей.
Получат единовременные выплаты в мае в Уфе ветераны и инвалиды ВОВ. Сумма единоразовой помощи составит 10 тысяч рублей.
Региональные власти Башкирии предлагают пожилым людям поучаствовать в программе «Башкирское долголетие». Пенсионеры из Уфы и других городов республики смогут отправиться в экскурсионный тур за счет средств регионального бюджета. На одного человека выделяется 15 тысяч рублей, а участником проекта может стать любой житель Башкирии старше 55 лет. Планируется, что в 2023 году программой воспользуется порядка 1300 граждан Башкортостана пожилого возраста.