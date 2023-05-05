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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Лавров рассказал, что стоит за конфликтом на Украине

5 мая 2023, 14:07
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС в Индии, что конфликт в Украине не может быть решен путем заморозки линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом пишет издание RTVI.

Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского "марионеткой в руках Запада" и отметил, что все проблемные вопросы решаются с его хозяевами. Лавров указал на необходимость разрешения главной геополитической проблемы - стремления Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю. Кроме того, он подверг сомнению заявления представителей США и Украины о непричастности к атакам беспилотников на Кремль.

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