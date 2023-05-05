Лавров рассказал, что стоит за конфликтом на Украине

Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского "марионеткой в руках Запада" и отметил, что все проблемные вопросы решаются с его хозяевами. Лавров указал на необходимость разрешения главной геополитической проблемы - стремления Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю. Кроме того, он подверг сомнению заявления представителей США и Украины о непричастности к атакам беспилотников на Кремль.