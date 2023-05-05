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Из Уфы возобновили еженедельные рейсы в таджикский город Худжанд

5 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI
Анонс «старого нового рейса» опубликовала пресс-служба аэропорта Уфы 5 мая.

Сегодня, 5 мая стало известно, что уже в следующий понедельник 8 мая из Уфы начнут осуществляться еженедельные рейсы в город Худжанд в Таджикистане. Из Уфы есть регулярные рейсы в столицу страны Душанбе, они осуществляются с февраля. Летать в Худжанд и обратно в Уфу пассажиры будут на Airbus A320.

И если в Душанбе летают «Северные авиалинии», то рейсы в Худжанд осуществлять будут «Уральские авиалинии». Время в полете составит около трех часов.

Из Уфы запустили прямые авиарейсы в Душанбе
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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