Из Уфы возобновили еженедельные рейсы в таджикский город Худжанд

Сегодня, 5 мая стало известно, что уже в следующий понедельник 8 мая из Уфы начнут осуществляться еженедельные рейсы в город Худжанд в Таджикистане. Из Уфы есть регулярные рейсы в столицу страны Душанбе, они осуществляются с февраля. Летать в Худжанд и обратно в Уфу пассажиры будут на Airbus A320.