Грозы и морозы: какой будет погода в мае 2023 года в Башкирии

В период с 8 по 10 мая температура воздуха в Уфе будет колебаться в пределах от +4 до +17 градусов — согласно данным сервиса Яндекс. Погода. Прохладная погода ожидается также и в течение рабочей недели — с 10 по 12 мая. Температура воздуха днем в указанный период составит от +11 до +17 градусов тепла. В эти же дни ожидается пасмурная погода. Однако уже в следующее воскресенье ожидается потепление до +20 градусов и облачная погода с прояснениями.