Грозы и морозы: какой будет погода в мае 2023 года в Башкирии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
Погода в мае, как известно, славится своей переменчивостью. Минувшие несколько дней выдались в меру теплыми и солнечными, умеренный юго-восточный ветер привносил свежесть. О том, как изменится погода в Уфе в ближайшие дни и в течение всего месяца, рассказывает Mkset.
Так, в грядущие праздники уже ожидаются серьёзные погодные изменения. В субботу, 6 мая, по данным сервиса Яндекс. Погода, температура воздуха днем составит +21, +23 градусов тепла, ночью +9, +14 градусов. В целом в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Однако уже в воскресенье погода обещает измениться. Так, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов, в ночное время столбики термометров и вовсе опустятся до +2, +8 градусов.
Примечательно, что по данным опубликованным ранее Башгидрометцентром, погода 7 мая останется без существенных изменений. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +20, +25°, по северо-западу до +15°. Отмечается, что в этот день по республике могут пройти небольшие дожди, также возможны грозы.
В период с 8 по 10 мая температура воздуха в Уфе будет колебаться в пределах от +4 до +17 градусов — согласно данным сервиса Яндекс. Погода. Прохладная погода ожидается также и в течение рабочей недели — с 10 по 12 мая. Температура воздуха днем в указанный период составит от +11 до +17 градусов тепла. В эти же дни ожидается пасмурная погода. Однако уже в следующее воскресенье ожидается потепление до +20 градусов и облачная погода с прояснениями.
Начиная с понедельника, 15 мая, в Уфе ожидается потепление на уровне +17, +20 градусов, однако погода продолжит динамично меняться на протяжении всего месяца.
Несколько более оптимистичным выглядит прогноз сервиса Гисметео. Во второй декаде месяца синоптики прогнозируют среднюю температуру воздуха на уровне +20,+23 градусов тепла в дневное время и +12,+13 градусов ночью.