Еще один банк прокомментировал изменение ставки по ипотеке в Башкирии

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Ситуацию прокомментировали в ВТБ. Там заявили, что в ближайшее время не планируют никаких изменений.
«На данный момент ВТБ не намерен менять ставки по розничным кредитам, в том числе — по ипотеке. Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование», — сообщили в пресс-службе финансовой организации.
В настоящее время ипотечные ставки в ВТБ превышают уровень в 10%. Но выдача жилищных кредитов растет. В этом году, по прогнозам банка, объемы выдачи жилищных кредитов могут превысить уровень рекордного 2021 года.
Спрос на ипотечные кредиты во многом удовлетворяют льготные программы — на них приходится каждая вторая сделка. Льготная ипотека позволяет выдать деньги на жилье по однозначным ставкам и даже ниже уровня ставки рефинансирования, прокомментировали в ВТБ.