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Еще один банк прокомментировал изменение ставки по ипотеке в Башкирии

5 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI

В ВТБ заявили, что не будут пересматривать ставки по ипотечным кредитам в Башкирии

Накануне несколько банков увеличили процент по ипотеке, еще одна финансовая организация по ошибке сообщила о повышении ставки по действующим кредитам.

Ситуацию прокомментировали в ВТБ. Там заявили, что в ближайшее время не планируют никаких изменений.

«На данный момент ВТБ не намерен менять ставки по розничным кредитам, в том числе — по ипотеке. Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование», — сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В настоящее время ипотечные ставки в ВТБ превышают уровень в 10%. Но выдача жилищных кредитов растет. В этом году, по прогнозам банка, объемы выдачи жилищных кредитов могут превысить уровень рекордного 2021 года.

Спрос на ипотечные кредиты во многом удовлетворяют льготные программы — на них приходится каждая вторая сделка. Льготная ипотека позволяет выдать деньги на жилье по однозначным ставкам и даже ниже уровня ставки рефинансирования, прокомментировали в ВТБ.

#Наталья Балыкова#Общество
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