Экс-глава МВД Башкирии высказался о непринятом в России законе о домашнем насилии

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
4 мая в Белорецке начался судебный процесс по делу об убийстве Дины Махияновой. Обвинения предъявлены ее бывшему мужу Алику. Напомним, что погибшая женщина из-за угроз со стороны ее мужа неоднократно обращалась в полицию, однако летом 2022 года она была убита у ворот дома. Бывший муж подкараулил ее поздним вечером, а после нанес 14 ножевых ранений.
Михаил Закомалдин прокомментировал поведение жертв домашнего насилия. Им, по его мнению, необходимо твердо стоять на своем и идти до конца. Прощение, принятые уговоры, подарки для заглаживания вины как раз-таки, по мнению эксперта, поощряют агрессора продолжать свои выходки. Ведь они понимают, что вместо наказания могут просто откупиться.
— Более или менее нормальный человек уже после одного обращения в полицию понимает, что женщина не готова терпеть насилие. И чаще всего если мужчина понимает, что женщина жертвой не будет и меняет свою линию поведения. А с остальными необходимо разбираться в правовом поле и добиваться их наказания. Как я уже сказал, твердо стоять на своем, — считает омбудсмен по правам человека.
Прокомментировал Закомалдин и вызвавший массу споров и так и не принятый в России закон о домашнем насилии, который, по мнению части населения, мог бы более эффективно защитить женщин. По мнению омбудсмена, в стране и так принята масса законов, но, как считает Закомалдин, к большому сожалению, они не всегда работают.
— Если женщина обратилась, на мужчину составили протокол или назначили ему штраф, а он вновь совершил рецидив, то это уже наталкивает на необходимость более жестких мер, необходимо возбуждать уголовное дело. Вопрос о необходимости ареста нужно ставить ребром, жестко требовать либо возбуждения дела, идти в вышестоящую организацию, если не работают в отделении полиции, идти в райотдел. И, разумеется, в прокуратуру, — напомнил порядок действий уполномоченный по правам человека в Башкирии.
По просьбе корреспондента Михаил Закомалдин прокомментировал и то, насколько в подобных ситуациях уместна помощь психологов. И, на его взгляд, они вряд ли могут помочь семейным дебоширам.
— Здесь как и с алкоголизмом — нужно желание самого человека. Если жертва идет к специалисту, он может помочь ей снять напряжение, разобраться в отношениях, понять, что из отношений пора уходить. А как психолог поможет агрессору, который не считает, что у него вообще есть проблемы? , — заключил наш собеседник.