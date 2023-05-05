Экс-глава МВД Башкирии высказался о непринятом в России законе о домашнем насилии

Прокомментировал Закомалдин и вызвавший массу споров и так и не принятый в России закон о домашнем насилии, который, по мнению части населения, мог бы более эффективно защитить женщин. По мнению омбудсмена, в стране и так принята масса законов, но, как считает Закомалдин, к большому сожалению, они не всегда работают.