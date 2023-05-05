Как это там оказалось? Водолазы раскрыли, что нашли на дне озера Кашкадан в Уфе

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Published Сегодня, 11:49
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Сегодня, 5 мая, в парке Кашкадан водолазы обследовали дно акватории пляжа одноименного озера. В ходе очистки дна были обнаружены странные предметы.
Так, по данным Управления гражданской защиты, водолазы помимо крупных камней и бытового мусора также вытащили тротуарную плитку и уключину с частью лодки.
Напомним, что после зимы искусственно созданное озеро в парке обмелело. На фоне солнечной погоды в начале апреля снег в этом году растаял значительно быстрее обычного, оголив тем самым песчаный берег вокруг Кашкадана.