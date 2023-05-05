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Как это там оказалось? Водолазы раскрыли, что нашли на дне озера Кашкадан в Уфе

5 мая 2023, 11:49
Фото: mkset.ru
Обследование дна водолазы проводили сегодня, 5 мая.

Сегодня, 5 мая, в парке Кашкадан водолазы обследовали дно акватории пляжа одноименного озера. В ходе очистки дна были обнаружены странные предметы. 

Так, по данным Управления гражданской защиты, водолазы помимо крупных камней и бытового мусора также вытащили тротуарную плитку и уключину с частью лодки. 

Напомним, что после зимы искусственно созданное озеро в парке обмелело. На фоне солнечной погоды в начале апреля снег в этом году растаял значительно быстрее обычного, оголив тем самым песчаный берег вокруг Кашкадана. 

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#Элина Сайфранова
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