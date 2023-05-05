Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с отказами в выдачи лекарств детям в Башкирии

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за невыдачи лекарственных препаратов тяжело больному ребенку.
Как сообщает пресс-служба СКР, изначально в выдачи лекарства в Минздраве РБ отказали, однако после обращения отца ребенка в следственные органы министерство закупило три упаковки препарата. Тем не менее родитель обеспокоен тем, что его сын не получает лекарственный препарат на регулярной основе.
Примечательно, что уголовное дело по статье «Халатность» следователи Башкирии уже возбуждали. Однако тогда постановление было отменено региональной прокуратурой. Позднее решение было обжаловано в вышестоящее надзорное ведомство.
Теперь уже глава СКР поручил повторно возбудить уголовное дело, а ход его расследования поставить на контроль в центральном аппарате.