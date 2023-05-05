Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с отказами в выдачи лекарств детям в Башкирии

Как сообщает пресс-служба СКР, изначально в выдачи лекарства в Минздраве РБ отказали, однако после обращения отца ребенка в следственные органы министерство закупило три упаковки препарата. Тем не менее родитель обеспокоен тем, что его сын не получает лекарственный препарат на регулярной основе.