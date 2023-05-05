mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Изображение материала

Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с отказами в выдачи лекарств детям в Башкирии

5 мая 2023, 05:42
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за невыдачи лекарств ребенку из Башкирии

Ранее уголовное дело по факту отказа в выдачи бесплатного лекарства тяжелобольному ребенку уже возбуждалось, однако решение было отменено прокуратурой, сообщает пресс-служба СКР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за невыдачи лекарственных препаратов тяжело больному ребенку.

Как сообщает пресс-служба СКР, изначально в выдачи лекарства в Минздраве РБ отказали, однако после обращения отца ребенка в следственные органы министерство закупило три упаковки препарата. Тем не менее родитель обеспокоен тем, что его сын не получает лекарственный препарат на регулярной основе.

Примечательно, что уголовное дело по статье «Халатность» следователи Башкирии уже возбуждали. Однако тогда постановление было отменено региональной прокуратурой. Позднее решение было обжаловано в вышестоящее надзорное ведомство. 

Теперь уже глава СКР поручил повторно возбудить уголовное дело, а ход его расследования поставить на контроль в центральном аппарате.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Минздрав раскрыл состояние сотрудника ДПС, которого сбили в Уфе на репетиции парада
Сегодня, 04:38
Башкирию на майские праздники накроет шторм из дождей и гроз
Сегодня, 05:39
Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу
Вчера, 12:07
Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас
Вчера, 14:27
Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе
Вчера, 09:22
Экс-глава МВД Башкирии высказался о непринятом в России законе о домашнем насилии
Сегодня, 04:05