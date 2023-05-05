Башкирию на майские праздники накроет шторм из дождей и гроз

Завтра, 6 мая, по данным Башгидромета, день ожидается без существенных осадков, однако днем по северо-западу республики пройдет небольшой дождь. Порывы шквалистого ветра сохранятся. Температура воздуха ночью составит +9, +14°, местами понизится до +3, +8°, днем все так же тепло — +20, +25°.