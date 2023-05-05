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Башкирию на майские праздники накроет шторм из дождей и гроз

5 мая 2023, 05:39
Фото: 1MI
Mkset изучил прогнозы синоптиков Башгидромета, а также прогнозы сервисов с погодой в период вторых майских праздников с 6 по 9 числа.

Завтра, 6 мая, по данным Башгидромета, день ожидается без существенных осадков, однако днем по северо-западу республики пройдет небольшой дождь. Порывы шквалистого ветра сохранятся. Температура воздуха ночью составит +9, +14°, местами понизится до +3, +8°, днем все так же тепло — +20, +25°.

Зато 7 мая в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +20, +25°, однако по северо-западу республики ожидается похолодание до +15°.

8 мая жара, судя по прогнозу Яндекс.Погода, отступит в Башкирии. Днем будет облачно с прояснениями и всего +12°.

В День Победы, 9 мая, днем облачно с прояснениями +13, +14°. Портал «Гисметео» прогнозирует потепление до +16°.

#Валерия Панаева
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