«Аттракционы режу в лом»: как живет зоолунапарк в Уфе, который власти хотят выселить

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Mkset известно о том, что зоолунапарк «Саванна», которому передали едва не проданного на «Авито» больного львенка, сейчас переживает отнюдь не лучшие времена.
Не так давно в зоолунапарке «Саванна» окотилась львица, к тому же некоторые большие кошки и сейчас «в положении». При этом зоопарк в Уфе находится, можно сказать, на птичьих правах, а самыми частыми гостями здесь являются не посетители зоопарка, а судебные приставы.
Предприниматель сообщил, что не в курсе, знает ли глава Росприроднадзора России Светлана Радионова, которая обратила внимание на историю со львенком из Уфы, о том, что происходит в «Саванне». С его слов, местный Росприроднадзор к «Саванне» имеет лишь опосредованное отношение, так как звери зоолунапарка выведенные или приобретенные, а не взятые из дикой природы.
Сейчас, со слов Хачатуряна, в «Саванну» регулярно наведываются приставы, и чтобы показать им, что зоолунапарк решение суда выполняет и участок покидает, предприниматель буквально сдает на металл свои исправные аттракционы — но и их реализовать проблематично, многие действия надо согласовать с разными компаниями, что требует сил и денег.
Чиновники, пороги которых обивает Армен Хачатурян, с его слов, предлагают ему варианты, но они не устраивают предпринимателя, готового хоть сейчас начать перевозить свое хозяйство. Так, со слов Хачатуряна, «Саванне» якобы предложили участок в Демском районе, однако всего на полгода и на территории, где сейчас идет активная застройка. Со слов предпринимателя, для начала он должен будет отсыпать землей участок на болотистой местности, перевезти туда свое хозяйство, а в случае, если такое соседство не понравится кому-то из местных и будут жалобы в прокуратуру, ему снова придется собираться и уезжать.
— Мне мало того что временно, так еще и дали болото, не иначе как кто-то сидит и изощряется там. Ждут, пока я, как и многие коллеги по цеху, махну рукой, отдам своих зверей и уеду, — предполагает Армен Хачатурян, который даже под таким беспрецедентным давлением продолжает стоять на своем.
Также раскрыл в беседе с корреспондентом Армен Хачатурян и то, что ему, с его слов, предлагают подготовить проект зоопарка, который бы заинтересовал власти и инвесторов — если такой проект Хачатурян создаст, представит его, а еще лучше сам найдет инвесторов, то «Саванна», со слов предпринимателя, получит новую жизнь, а «под нее» якобы даже могут быть выделены гранты.
Однако только создание проекта — это уже колоссальные финансовые затраты, а финансовая ситуация в зоолунапарке оставляет желать лучшего. Как можно должным образом заботиться о животных, когда приходится разбираться с приставами, обивать пороги инстанций и продавать в лом свое имущество? Знает ли Светлана Радионова о том, что целому прайду (да и не одному) Армена Хачатуряна нужна помощь — уже другой вопрос.
Разговоры о том, что столица республики и город-миллионник нуждается в стационарном зоопарке, ведутся давно. Напомним, в Уфе есть вольерное хозяйство в парке Лесоводов, там власти к 2024 году планируют очистить лесную зону, обустроить пешеходные и велодорожки, модернизировать детскую и спортивную зоны, а также установить освещение. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что в планах обустройство вольерного хозяйства на территории парка Лесоводов. Пространство хотят организовать по принципу современного зоопарка с зонами прогулок и наблюдательными площадками.