«Аттракционы режу в лом»: как живет зоолунапарк в Уфе, который власти хотят выселить

Чиновники, пороги которых обивает Армен Хачатурян, с его слов, предлагают ему варианты, но они не устраивают предпринимателя, готового хоть сейчас начать перевозить свое хозяйство. Так, со слов Хачатуряна, «Саванне» якобы предложили участок в Демском районе, однако всего на полгода и на территории, где сейчас идет активная застройка. Со слов предпринимателя, для начала он должен будет отсыпать землей участок на болотистой местности, перевезти туда свое хозяйство, а в случае, если такое соседство не понравится кому-то из местных и будут жалобы в прокуратуру, ему снова придется собираться и уезжать.