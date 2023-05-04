Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере 8 млн рабочих мест

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Как сообщает РИА Новости, анализ агентства Moody's, выполненный с использованием другой модели макроэкономики, подтвердил такой же прогноз. В то же время, при увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение следующих кварталов, добавив 900 тысяч рабочих мест, пишет RT.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 2 мая, что президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта. Она напомнила, что в прошлом лимит задолженности был повышен трижды при бывшем президенте США Дональде Трампе.