Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере 8 млн рабочих мест

Как сообщает РИА Новости, анализ агентства Moody's, выполненный с использованием другой модели макроэкономики, подтвердил такой же прогноз. В то же время, при увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение следующих кварталов, добавив 900 тысяч рабочих мест, пишет RT.