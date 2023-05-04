Запрет беспилотников, уголовное дело на мигрантов и избиение голой женщины в Уфе

В Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили. По словам местных жителей, это происходит здесь уже не в первый раз. Избиение попала в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как две девушки избивают лежащую на асфальте голую женщину. При этом в ее адрес звучат вопросы, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Происходило избиение на глазах у очевидцев, однако те никак не вмешались в конфликт.