Запрет беспилотников, уголовное дело на мигрантов и избиение голой женщины в Уфе

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Уфе в период с 5 по 10 мая введен запрет на использование беспилотников. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников мероприятий.
В Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили. По словам местных жителей, это происходит здесь уже не в первый раз. Избиение попала в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как две девушки избивают лежащую на асфальте голую женщину. При этом в ее адрес звучат вопросы, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Происходило избиение на глазах у очевидцев, однако те никак не вмешались в конфликт.
В МВД РБ тем временем сообщают, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Лица, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта.
В Белорецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения иностранными гражданами местного жителя. По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя.
Между тем, в консульстве Таджикистана в Уфе о происходящем узнали только сегодня около 16:20, потому и комментировать подробно они не стали, заявив что еще уточняют информацию.
Сегодня в Уфе прошла первая репетиция парада Победы. В связи с чем часть проспекта Октября была перекрыта, коммунальная техника выстроилась поперек проезжей части, а сотрудники ДПС регулировали движение. Однако не обошлось без ДТП - 27-летняя водительница автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Начато разбирательство.
Власти Башкирии преобразуют «Башавтотранс». Компанию внесли в прогнозный план на 2021–2023 годы. Как следует из документа, госпредприятие могут преобразовать в акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО). Вероятно, данное преобразование запланировано в рамках поставленной президентом Путиным задачи о реорганизации ГУПов, работающих в условиях конкуренции, к 2025 году.