mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Запрет беспилотников, уголовное дело на мигрантов и избиение голой женщины в Уфе

4 мая 2023, 17:18
Главные события 4 мая в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

В Уфе в период с 5 по 10 мая введен запрет на использование беспилотников. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников мероприятий.

В Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили. По словам местных жителей, это происходит здесь уже не в первый раз. Избиение попала в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как две девушки избивают лежащую на асфальте голую женщину. При этом в ее адрес звучат вопросы, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Происходило избиение на глазах у очевидцев, однако те никак не вмешались в конфликт.

В МВД РБ тем временем сообщают, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Лица, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта.

В Белорецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения иностранными гражданами местного жителя. По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя. 

Между тем, в консульстве Таджикистана в Уфе о происходящем узнали только сегодня около 16:20, потому и комментировать подробно они не стали, заявив что еще уточняют информацию. 

Сегодня в Уфе прошла первая репетиция парада Победы. В связи с чем часть проспекта Октября была перекрыта, коммунальная техника выстроилась поперек проезжей части, а сотрудники ДПС регулировали движение. Однако не обошлось без ДТП - 27-летняя водительница автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Начато разбирательство.

Власти Башкирии преобразуют «Башавтотранс». Компанию внесли в прогнозный план на 2021–2023 годы. Как следует из документа, госпредприятие могут преобразовать в акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО). Вероятно, данное преобразование запланировано в рамках поставленной президентом Путиным задачи о реорганизации ГУПов, работающих в условиях конкуренции, к 2025 году.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Квартира ради шашлыков: жительница Яркого в Уфе о том, почему против сноса мангалов
Сегодня, 11:36
Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу
Сегодня, 12:07
Власти запретили полеты беспилотников на территории Уфы
Сегодня, 10:32
«Все предусмотреть невозможно»: пилот объяснил случаи ЧП с летевшими в Уфу самолетами
Сегодня, 07:32
Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе
Сегодня, 09:22
На Башкирию надвигаются дожди и аномальный ветер
Сегодня, 08:25