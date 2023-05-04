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Published Сегодня, 14:27

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Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас

4 мая 2023, 14:27
Фото: mkset.ru

Как проходит репетиция парада Победы в Уфе

Парад Победы пройдет 9 мая на проспекте Октября.

Сегодня, 4 мая, в центре Уфы проходит репетиция парада Победы. На месте побывал корреспондент Mkset.

В связи с репетицией парада участок дороги — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной закрыт для проекта автомобилей. Так, коммунальная техника уже выстроилась поперед дороги, кроме того за движением автомобилей следит сотрудник ДПС. 

Фото: mkset.ru

Напротив администрации города в колонны построились участники оркестра в военной форме, держа в руках музыкальные инструменты. 

Фото: mkset.ru

Чуть поодаль вдоль проезжей части верхом на лошадях можно заметить кавалеристов в форме военных лет. 

Фото: mkset.ru

Репетируют марш на парад Победы и другие военные в форме. 

Фото: mkset.ru
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