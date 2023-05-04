Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Сегодня, 4 мая, в центре Уфы проходит репетиция парада Победы. На месте побывал корреспондент Mkset.
В связи с репетицией парада участок дороги — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной закрыт для проекта автомобилей. Так, коммунальная техника уже выстроилась поперед дороги, кроме того за движением автомобилей следит сотрудник ДПС.
Напротив администрации города в колонны построились участники оркестра в военной форме, держа в руках музыкальные инструменты.
Чуть поодаль вдоль проезжей части верхом на лошадях можно заметить кавалеристов в форме военных лет.
Репетируют марш на парад Победы и другие военные в форме.