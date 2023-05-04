Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас

В связи с репетицией парада участок дороги — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной закрыт для проекта автомобилей. Так, коммунальная техника уже выстроилась поперед дороги, кроме того за движением автомобилей следит сотрудник ДПС.