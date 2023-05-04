«Все предусмотреть невозможно»: пилот объяснил случаи ЧП с летевшими в Уфу самолетами

«В руководстве по летной эксплуатации было прописано, что при нештатной ситуации необходимо сажать борт с выпуском шасси, а Дамир Юсупов этого специально не сделал. Потом специалисты признали, что он поступил абсолютно правильно. Если бы он выпустил на этом месте шасси, он не „притер“ бы самолет к земле, он бы кувыркался — и были бы жертвы. После компания Airbus добавила этот случай в свои инструкции по эксплуатации, указав, что иногда посадка совершается без выпуска шасси», — отмечает Игорь Лясович.