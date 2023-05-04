Все на ушах: как в Башкирии на сходе против золотодобычи «переизбрали» старосту села

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В деревне Ишмурзино Баймакского района Башкирии жители проголосовали за отставку главы поселения Загита Кашкарова и сразу же выбрали нового. Сход был заранее согласован с администрацией, на нем присутствовал сам сельский глава. Организаторы вели протоколы, составляли списки присутствующих. Вот только теперь местная власть оспаривает законность принятых решений. В нестандартной ситуации разбираются полиция, прокуратура и СКР.
Поводом для объявления схода стали планы провести в Баймакском районе геолого-разведочные работы. Ищут здесь, как правило, золото, и местные жители называют такую добычу не иначе как хищнической. Так называемым «компаниям-инвесторам» здесь не рады.
Ранее местные жители узнали, что некая «Евразийская горнопромышленная компания» получила лицензию на геологоразведочные работы вблизи деревни на огромной, по их мнению, территории. Но для того, чтобы начать работы, необходимо заручиться согласием сельчан. Обычно процедуру получения этого согласия курирует администрация. В сельсовете Ишмурзино начали готовить жителей к тому, чтобы они согласились на геологоразведку. Но те выступили против.
Согласия ишмурзинского главы на проведение схода местные жители добивались с конца марта. В администрации никак не давали разрешения, требуя дополнительные подписи местных жителей, рассказал Mkset один из организаторов схода Ильдар Юмагулов. По закону, отмечает он, достаточно всего 10 подписей, но в администрации запросили 60, что составляет 10% от населения. В итоге подписей собрали 80 — наконец, дату схода согласовали. По просьбе главы поселения внесли в повестку еще один пункт — предварительное голосование за выдвижение сельских депутатов.
В назначенный день на сход собрались люди, председателем избрали местную активистку Рашиду Файзуллину. Дали выступить желающим: жители села Ишмурзино и деревни Богачево, которая входит в сельсовет, заявили, что они против золотодобычи рядом с их домами. Они не хотят, чтобы их лишали сенокосных полей — а именно это уже не раз происходило в Зауралье. Кроме того, золотодобытчики, со слов сельчан, нарушают плодородный слой почвы, из-за их вмешательства может уйти вода, а сама технология предусматривает использование ртути, которая отравляет территорию.
«Стоит только согласиться на геологоразведку — а дальше у жителей уже и не спрашивают. Если компания что-то находит, она начинает разработку и постепенно увеличивает территорию. Уже был прецедент, когда возле Кусеево (также находится в Баймакском районе — Mkset) компания просила небольшой участок три на четыре метра, обещая, что будет разрабатывать вглубь. Ей разрешили. В итоге разросся огромный долеритовый карьер», — объясняет Ильдар Юмагулов.
Люди беспокоятся, что лишатся питьевой воды, источник которой расположен рядом с отведенным под геологоразведку участком. Также ишмурзинцы потребовали на сходе не закрывать сельскую школу, которую, по их словам, решили преобразовать в филиал, и детский сад.
В завершение всего заявили о недоверии к местным властям и тут же выбрали нового главу — активистку Рашиду Файзуллину, а также старосту. Решение приняли почти единогласно — против оказались только четверо.
В пресс-службе администрации Баймакского района отказались прокомментировать инцидент в Ишмурзино, заявив, что не в курсе произошедших событий. Но, по словам Юмагулова, весь район сейчас «стоит на ушах»: история — небывалая. В Конституции России предусмотрено, что народ может отзывать и переизбирать главу — ну, вот народ этим правом и воспользовался, объясняет он. Но при этом подобного в России еще не было.
В самом сельсовете же считают иначе. Ишмурзинский староста Фаниль Тутманов сообщил Mkset, что считает «смену власти» незаконной. При этом Тутманов подтвердил, что сам сход был законным.
«По-моему, это незаконно. В России я не видел никогда по телевизору, чтобы выбрали на улице депутата, главу или кого-то еще. Это ведь должны быть выборы: надо предварительно выдвигать кандидатуру, все должно быть по закону», — говорит он.
Кроме того, отмечает он, в сходе участвовали не только ишмурзинцы, но и жители из других сел.
Гости на сходе были, подтверждает Ильдар Юмагулов. Но потому и вели два варианта списков: в первый включили только местных, во второй — остальных. С его слов, во время голосования ишмурзинцев опрашивали отдельно — кто против и воздержался, парирует он.
Действующий староста говорит, что сейчас по факту схода ведет проверку прокуратура и, вероятно, кого-то из организаторов накажут. Вместе с тем, признается Фаниль Тутманов, повод для схода у людей все же был. Староста и сам против разработки новых карьеров.
«Я, конечно, против разработки. Должен же быть предел. Вокруг нас уже семь карьеров. Мы же должны как-то жить, скотину надо пасти. В основном живем за счет скотины. Работы нет, мужики почти все на севере — сам работал восемь лет. И если хорошенько подумать, думаю, не надо этот карьер открывать, хоть кто откроет — все равно нельзя», — считает он.
Организаторы схода в свою очередь рассказывают, что утвердили протокол схода у сельского главы — Загит Кашкаров якобы отказался подписывать лишь само решение. Зато администрация, по словам организаторов схода, пожаловалась в полицию на то, что ей мешают работать и хотят захватить власть насильственным образом. Сейчас полицейские опрашивают ишмурзинцев, хотя выяснять, что произошло, кажется, не за чем: сам сход задокументирован на видео, которое опубликовано в соцсетях.
Источник в правоохранительных органах Башкирии подтвердил Mkset, что заявление по поводу схода поступило. Однако полиция не может разбираться в инцидентах такого рода — связанные с выборами вопросы решаются в суде. При этом, по словам собеседника издания, полицейские задействованы в проведении проверки Следственного комитета.
А поскольку полномочия передавать местная власть не собирается, жители обратились в правоохранительные органы. Они просят районного прокурора оказать им правовую поддержку.
На ситуацию уже отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По словам Юмагулова, с жителями по видеосвязи разговаривал руководитель Следкома по Башкирии Владимир Архангельский, в Ишмурзино выехала следственная группа. Сотрудники правоохранительного ведомства опросили местных жителей, а также намерены провести экспертизу с привлечением горных и кадастровых инженеров. Кроме того, будут проверены доводы сельчан о нанесенном территории Зауралья экологическом вреде.
Как сообщал Mkset, это не первый конфликт в Зауралье, связанный с золотодобычей. Ранее против золотодобытчиков выступили жители села Кусеево. Их недовольство было связано с компанией «Алтын Юл». Жители Зауралья не раз отмечали, что добыча золота идет варварскими методами, компании не занимаются рекультивацией и наносят серьезный вред природе.