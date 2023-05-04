Все на ушах: как в Башкирии на сходе против золотодобычи «переизбрали» старосту села

В назначенный день на сход собрались люди, председателем избрали местную активистку Рашиду Файзуллину. Дали выступить желающим: жители села Ишмурзино и деревни Богачево, которая входит в сельсовет, заявили, что они против золотодобычи рядом с их домами. Они не хотят, чтобы их лишали сенокосных полей — а именно это уже не раз происходило в Зауралье. Кроме того, золотодобытчики, со слов сельчан, нарушают плодородный слой почвы, из-за их вмешательства может уйти вода, а сама технология предусматривает использование ртути, которая отравляет территорию.