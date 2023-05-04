Власти Башкирии преобразуют «Башавтотранс»: документ уже подписан

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров внес ГУП "Башавтотранс" в прогнозный план приватизации госимущества на 2021–2023 годы. Как следует из документа, госпредприятие могут преобразовать в акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО). Вероятно, данное преобразование запланировано в рамках поставленной президентом Путиным задачи о реорганизации ГУПов, работающих в условиях конкуренции, к 2025 году.
Напомним, «Башавтотранс» является крупнейшим перевозчиком в регионе. Ранее УФАС заподозрила региональный Минтранс в создании преимуществ для «Башавтотранса». Так, в декабре 2021 года антимонопольная служба заподозрила министерство в том, что торги на осуществление перевозок по ряду популярных городских маршрутов не проводились, а вместо этого были созданы преимущественные условия для ГУП «Башавтотранс». Ситуацию прокомментировали в министерстве. Позднее стало известно, что чистый убыток «Башавтотранс» по итогам 2022 году превысил 942,6 миллиона рублей.