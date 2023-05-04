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Власти Башкирии назвали компанию, которая может достроить «дом смерти» в Уфе

4 мая 2023, 10:02
Фото: mkset.ru

Скандальный «дом смерти» в Уфе может достроить компания «Арт-Сити»

О том, что планируется делать со скандальным недостроем рассказал, замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов

В Уфе нашли потенциального застройщика, готового завершить строительство дома по улице Кирова, 43/2, также известного как «Дом смерти». Им может стать СЗ «АРТ-СИТИ». Об этом сообщил замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов.

«Главная задача, которая сейчас стоит перед нами — завершить строительство проблемного объекта. Важно прийти к единогласному решению со всеми членами ЖСК „Дуслык-Строй“ по достройке многоквартирного дома в рамках масштабного инвестиционного проекта — единственной на сегодняшний день возможности дольщикам переехать в свои квартиры», — заявил Артем Ковшов.

Как отметил Ковшов, в первую очередь, следует провести межевание данного участка, позднее — заключить договор аренды с ЖСК «Дуслык-Строй» той часть территории, которая будет под многоквартирным домом, и получить разрешение на строительство. Данноее заявление будет направлено для рассмотрения в Минземимущества.

Напомним, «Дом смерти» получил свое названия в связи с рядом инцидентов, которые произошли здесь в разные годы. Недостроенное здание в центре города уже в течение нескольких лет привлекает к себе внимания молодых людей в поиске острых ощущений. К сожалению, далеко не все подобные вылазки заканчивались благополучно. Всего несколько недель назад в ходе ночной прогулки по дому молодая уфимка упала в лифтовую шахту. Девушка получила различные травмы, но осталась жива. Подробнее о том, как дом по улице Кирова 43/2 получил свою дурную славу Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов
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