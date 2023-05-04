Власти Башкирии назвали компанию, которая может достроить «дом смерти» в Уфе

Напомним, «Дом смерти» получил свое названия в связи с рядом инцидентов, которые произошли здесь в разные годы. Недостроенное здание в центре города уже в течение нескольких лет привлекает к себе внимания молодых людей в поиске острых ощущений. К сожалению, далеко не все подобные вылазки заканчивались благополучно. Всего несколько недель назад в ходе ночной прогулки по дому молодая уфимка упала в лифтовую шахту. Девушка получила различные травмы, но осталась жива. Подробнее о том, как дом по улице Кирова 43/2 получил свою дурную славу Mkset рассказывал здесь.