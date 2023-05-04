Власти запретили полеты беспилотников на территории Уфы

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Стало известно, что в Уфе в период с 5 по 10 мая введен запрет на использование беспилотников. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников мероприятий.
Напомним, что этом году в Уфе не будет проводиться традиционное шествие "Бессмертного полка". Однако торжественные мероприятия состоятся: на проспекте Октября 9 мая состоится парад Победы, в этот день также пройдут концерты, а завершится все салютом в 23:00 на площади Ленина.