Власти запретили полеты беспилотников на территории Уфы

Напомним, что этом году в Уфе не будет проводиться традиционное шествие "Бессмертного полка". Однако торжественные мероприятия состоятся: на проспекте Октября 9 мая состоится парад Победы, в этот день также пройдут концерты, а завершится все салютом в 23:00 на площади Ленина.