mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

Власти запретили полеты беспилотников на территории Уфы

4 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI

В Уфе с 5 по 10 мая введен запрет на использование беспилотников

Об этом сообщили в мэрии города.

Стало известно, что в Уфе в период с 5 по 10 мая введен запрет на использование беспилотников. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников мероприятий. 

Напомним, что этом году в Уфе не будет проводиться традиционное шествие "Бессмертного полка". Однако торжественные мероприятия состоятся: на проспекте Октября 9 мая состоится парад Победы, в этот день также пройдут концерты, а завершится все салютом в 23:00 на площади Ленина. 

В Уфе на этой неделе ограничат движение на проспекте Октября
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Квартира ради шашлыков: жительница Яркого в Уфе о том, почему против сноса мангалов
Сегодня, 11:36
Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу
Сегодня, 12:07
«Все предусмотреть невозможно»: пилот объяснил случаи ЧП с летевшими в Уфу самолетами
Сегодня, 07:32
Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе
Сегодня, 09:22
На Башкирию надвигаются дожди и аномальный ветер
Сегодня, 08:25