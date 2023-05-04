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В Уфе во время репетиции парада Победы сбили сотрудника ДПС

4 мая 2023, 16:36
Фото: Владимир Севастьянов // telegram

Сегодня в центре Уфы во время репетиции парада Победы сбили сотрудника ДПС

ДТП произошло на проспекте Октября вечером 4 мая

Сегодня вечером в центре Уфы сбили сотрудника ДПС. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, 27-летняя водительница автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект Октября допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. 

Так, пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Начато разбирательство.

Известно, что сотрудник до ДТП регулировал дорожное движения, так как движение на проспекте Октября на время репетиции парада Победы было ограничена. 

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#Элина Сайфранова
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