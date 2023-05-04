В Уфе во время репетиции парада Победы сбили сотрудника ДПС

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Сегодня вечером в центре Уфы сбили сотрудника ДПС. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, 27-летняя водительница автомобиля Suzuki SX4 на при повороте на проспект Октября допустила наезд на сотрудника Госавтоинспекции.
Так, пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Начато разбирательство.
Известно, что сотрудник до ДТП регулировал дорожное движения, так как движение на проспекте Октября на время репетиции парада Победы было ограничена.