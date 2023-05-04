Уфу засасывает в черную дыру: что говорят власти

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Пользователи соцсетей сообщают о глубокой яме, образовавшейся ранее на улице Менделеева в Уфе. Некоторые предполагают, что это может быть карстовый провал.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на администрацию Уфы, на указанном участке улицы Менделеева производились аварийные раскопки по устранению утечки на водопроводе силами ГУП «Уфаводоканал».
В мэрии отметили, что данный участок дороги восстановят осле устранения и завершения работ.