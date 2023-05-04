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Уфу засасывает в черную дыру: что говорят власти

4 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI

Власти объяснили огромный провал на улице Менделеева в Уфе

Ситуацию прокомментировали власти

Пользователи соцсетей сообщают о глубокой яме, образовавшейся ранее на улице Менделеева в Уфе. Некоторые предполагают, что это может быть карстовый провал. 

Фото: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на администрацию Уфы, на указанном участке улицы Менделеева производились аварийные раскопки по устранению утечки на водопроводе силами ГУП «Уфаводоканал».

В мэрии отметили, что данный участок дороги восстановят осле устранения и завершения работ.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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