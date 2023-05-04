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В центре Уфы старинный дом выставили на продажу за 15 миллионов рублей

4 мая 2023, 16:12
Фото: Арт-КВАДРАТ // vk.com

В Уфе за 15 миллионов рублей выставлен на продажу старинный дом возле Арт-квадрата

Дом находится в аварийном состоянии.

Стало известно, что власти Уфы выставили на продажу старинный дом по адресу Мустая Карима, 8. Согласно данным на портале ГИС «Торги» начальная (минимальная) стоимость — 14,5 миллиона рублей, далее сумма будет повышаться на 5% от указанной цены.

Так, заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 5 по 30 мая, а сам аукцион назначен уже на 5 июня этого года. Для участия в тендере необходимо будет внести задаток в размере 10% от начальной стоимости.

Напомним, что данный дом находится рядом с Арт-квадратом. Построен он был в 197 году, использовался он в качестве многоквартирного дома, на данный момент он находится в аварийном состоянии. К слову, в список объектов культурного наследия он не включен.

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#Элина Сайфранова
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