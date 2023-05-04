В центре Уфы старинный дом выставили на продажу за 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Стало известно, что власти Уфы выставили на продажу старинный дом по адресу Мустая Карима, 8. Согласно данным на портале ГИС «Торги» начальная (минимальная) стоимость — 14,5 миллиона рублей, далее сумма будет повышаться на 5% от указанной цены.
Так, заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 5 по 30 мая, а сам аукцион назначен уже на 5 июня этого года. Для участия в тендере необходимо будет внести задаток в размере 10% от начальной стоимости.
Напомним, что данный дом находится рядом с Арт-квадратом. Построен он был в 197 году, использовался он в качестве многоквартирного дома, на данный момент он находится в аварийном состоянии. К слову, в список объектов культурного наследия он не включен.