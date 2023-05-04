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В суде Башкирии бывший муж убитой Дины Махияновой угрожал журналистам расправой

4 мая 2023, 13:02
Фото: 1MI
Летом прошлого года мужчина подкараулил Дину Махиянову у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений.

В Белорецке начался судебный процесс по делу об убийстве Дины Махияновой. Обвинения предъявлены ее бывшему мужу Алику.

Напомним, что женщина из-за угроз неоднократно обращалась в полицию, однако летом 2022 года она была убита у ворот дома. Бывший муж подкараулил ее поздним вечером, а после нанес 14 ножевых ранений.

Так, еще до начала заседания обвиняемый «послал на 3 буквы журналистов» и пообещал тъ ударить в присутствии сотрудников полиции и судебных приставов. Об этом сообщает телеграм-канал «Честно говоря».

К слову, судья Фаткуллин А.З. запретил видеосъемку. Кроме того, журналистов местного телеканала, по данным «Честно говоря», не стали пускать в зал суда.

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#Элина Сайфранова
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