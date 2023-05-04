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В МВД Башкирии прокомментировали конфликт, возникший ранее в Белорецке

4 мая 2023, 03:37
Фото: 1MI

Полиция прокомментировала конфликт между мигрантами и девочками в Белорецке

Нескольких молодых людей ранее обвинили в том, что те якобы приставали к несовершеннолетним девочкам

Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между гражданами, произошедшего в Белорецке. Ранее в полицию поступила информация о конфликте, возникшем между несколькими гражданами в городе Белорецке. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее в Белорецке компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам, о чем те позднее рассказали родителям. Предположительно, отец одной из них пошел разбираться с обидчиками и якобы был избит. Как сообщается в телеграм-каналах, возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Позднее в соцсетях появилось видео с места событий.

— Руководством ОМВД России по Белорецкому району незамедлительно была организована проверка указанной информации. По предварительным данным, конфликт носил бытовой характер и возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе разбирательства от участников инцидента заявлений в полицию не поступило, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что во время выезда сотрудники полиции также провели проверку соблюдения миграционного законодательства, по результатом которой нарушений не выявлено не было. Проведение проверки в рамках Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации продолжается.

#Азамат Нухов#Происшествия#Общество
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