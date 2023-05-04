В МВД Башкирии прокомментировали конфликт, возникший ранее в Белорецке

Ранее в Белорецке компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам, о чем те позднее рассказали родителям. Предположительно, отец одной из них пошел разбираться с обидчиками и якобы был избит. Как сообщается в телеграм-каналах, возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Позднее в соцсетях появилось видео с места событий.