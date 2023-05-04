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В консульстве Таджикистана отреагировали на скандал жителей Башкирии с мигрантами

4 мая 2023, 15:22
Фото: 1MI

В скандале жителей Башкирии с мигрантами будет разбираться консульство Таджикистана

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Выяснилось, что Генкольсунство Таджикистана в Уфе не было в курсе скандала, который на днях разгорелся в Белорецке. Напомним, что в городе компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам. Позднее возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Со слов мэра Белорецка в тот день между местными жителям и представителями таджикской диаспоры произошел «разговор на повышенных тонах».

Уже сегодня, 4 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганства» по факту избиения местного жителя двумя мигрантами.

Между тем, в консульстве о происходящем узнали только сегодня около 16:20 непосредственно за 10-20 минут перед звонком журналистов, сообщает Ufa1. Потому и комментировать подробно они не стали, заявив что еще уточняют информацию.

#Элина Сайфранова
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