В консульстве Таджикистана отреагировали на скандал жителей Башкирии с мигрантами

Выяснилось, что Генкольсунство Таджикистана в Уфе не было в курсе скандала, который на днях разгорелся в Белорецке. Напомним, что в городе компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам. Позднее возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Со слов мэра Белорецка в тот день между местными жителям и представителями таджикской диаспоры произошел «разговор на повышенных тонах».