В консульстве Таджикистана отреагировали на скандал жителей Башкирии с мигрантами

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Выяснилось, что Генкольсунство Таджикистана в Уфе не было в курсе скандала, который на днях разгорелся в Белорецке. Напомним, что в городе компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам. Позднее возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Со слов мэра Белорецка в тот день между местными жителям и представителями таджикской диаспоры произошел «разговор на повышенных тонах».
Уже сегодня, 4 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганства» по факту избиения местного жителя двумя мигрантами.
Между тем, в консульстве о происходящем узнали только сегодня около 16:20 непосредственно за 10-20 минут перед звонком журналистов, сообщает Ufa1. Потому и комментировать подробно они не стали, заявив что еще уточняют информацию.