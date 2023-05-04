В Белорецке возбудили уголовное дело из-за конфликта жителей с мигрантами

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Белорецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения иностранными гражданами местного жителя.
По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя.
Так, на месте работают следователи и криминалисты с целью установления все обстоятельства произошедшего и дачи окончательной правовой оценки действиям участников конфликта.