В Белорецке возбудили уголовное дело из-за конфликта жителей с мигрантами

По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя.