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В Белорецке возбудили уголовное дело из-за конфликта жителей с мигрантами

4 мая 2023, 13:34
Фото: 1MI

В Белорецке следователи возбудили уголовное дело из-за избиения мужчины мигрантами

Следователи озвучили свою версию произошедшего.

В Белорецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения иностранными гражданами местного жителя.

По версии следствия, двое иностранцев, которые временно проживают в Белорецке, проезжали мимо двух девочек-подростков и предложили им их подвести. Девочки испугались и убежали. Позднее одна из них рассказала о произошедшем своему отцу, тот отправился к иностранцами прояснить ситуацию. В результате мужчины из хулиганских побуждений избили местного жителя.

Так, на месте работают следователи и криминалисты с целью установления все обстоятельства произошедшего и дачи окончательной правовой оценки действиям участников конфликта.

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#Элина Сайфранова
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