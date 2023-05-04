В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В Салавате сегодня днем загорелся частный дом и гараж. Как сообщает МЧС Башкирии, на место прибыли экстренные службы, горение удалось ликвидировать. Однако тушение пожара осложнял сильный ветер. Причина возгорания пока устанавливается.
Известно, что в дом принадлежал многодетной семье и на момент возгорания в доме находились отец и мать, дети в это время были в школе. К счастью, никто не пострадал. В администрации города между тем рассматривают вопрос об оказании помощи пострадавшей семье.