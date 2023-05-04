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Updated Сегодня, 17:01

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В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

4 мая 2023, 16:59
Фото: МЧС РБ

В Башкирии загорелся дом семьи с четырьмя детьми

Пожар произошел сегодня, 4 мая, в Салавате.

В Салавате сегодня днем загорелся частный дом и гараж. Как сообщает МЧС Башкирии, на место прибыли экстренные службы, горение удалось ликвидировать. Однако тушение пожара осложнял сильный ветер. Причина возгорания пока устанавливается. 

Известно, что в дом принадлежал многодетной семье и на момент возгорания в доме находились отец и мать, дети в это время были в школе. К счастью, никто не пострадал. В администрации города между тем рассматривают вопрос об оказании помощи пострадавшей семье.

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#Элина Сайфранова
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