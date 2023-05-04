Ураганный ветер — еще не конец: на Башкирию надвигаются дожди

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Уже сегодня, 4 мая, после 20 часов вечера башкирское солнце закроют облака. Днем по северо-западу в республике ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем местами Башкирию ждет ураганный ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, местами опустится до +1, +6°, днем тепло — +20, +25°.
В Уфе также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем местами порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°, днем +22, +24°.