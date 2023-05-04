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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

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Ураганный ветер — еще не конец: на Башкирию надвигаются дожди

4 мая 2023, 08:25
Фото: 1MI
Температура воздуха заметно снизится, сообщили в МЧС Башкирии

Уже сегодня, 4 мая, после 20 часов вечера башкирское солнце закроют облака. Днем по северо-западу в республике ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем местами Башкирию ждет ураганный ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, местами опустится до +1, +6°, днем тепло — +20, +25°.

В Уфе также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем местами порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°, днем +22, +24°.

#Валерия Панаева
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