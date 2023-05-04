Уфа может лишиться популярной бесплатной площадки для жарки шашлыков

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В популярном сообществе в соцсети ВКонтакте «Демчане» сообщили о том, что 3 мая на набережной озера Кустаревское прошла встреча местных жителей, администрации района и представителями застройщика эко-города «Яркий». Инициатором встречи на набережной выступил Общественный совет, а на повестке была дальнейшая судьба набережной озера, а именно его мангальной зоны.
Часть жителей выступила с критикой того, что вблизи их домов находится одна из городских площадок для жарки шашлыка, что с их слов загрязняет набережную и создает излишний шум. На собрании данную тему обсудили, а затем провели голосование, где большинство присутствующих выступило за снос мангалов и запрет жарить шашлык на территории.
— Было принято решение полностью демонтировать мангальную зону. Это означает, что данная территория теряет статус «специально отведенного места, оборудованного для разведения огня». Напоминаем, что на территории набережной оборудовано видеонаблюдение. 18 мая 2023 года будет официальное открытие опорного пункта полиции, — сообщают в посте размещенном в «Демчанах».
Но если на собрании решение о демонтаже принималось большинством голосов, то в комментариях мнения разделились.
— Они кто такие, эти ярковчане? Они что не Демчане? Какое они имеют право голосовать за закрытие места отдыха всего Демского района? Кто им дал это право? У них что особый статус? Они что конфликта хотят с демчанами? Озеро Кустаревское прекрасное, и принадлежит Деме, а не лично Яркому. У нас что Яркий — это отдельное государство? Демонтировать можно все, ломать не строить. Так пусть люди будут приходить со своими авоськами, подстилками, и все равно будут отдыхать компаниями. Таких мест для отдыха в Деме больше нет. Надо искать выход, а не закрывать. МЫ ДЕМЧАНЕ ПРОТИВ! Кто меня поддерживает, поставьте лайк! — высказалась Валентина П.
Ольга Б в ответ призвала читать пост внимательно.
— Нет закрытия. Уберут мангалы. Пить и разводить костры нельзя будет. Имеют право жить спокойно, — привела свою точку зрения женщина.
По словам информированного источника Mkset, на набережной озера Кустаревского в скором времени якобы может появиться «Тропа здоровья». За комментариями по ситуации Mkset обратилcя в пресс-службу мэрии Уфы.