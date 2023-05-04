Уфа может лишиться популярной бесплатной площадки для жарки шашлыков

Часть жителей выступила с критикой того, что вблизи их домов находится одна из городских площадок для жарки шашлыка, что с их слов загрязняет набережную и создает излишний шум. На собрании данную тему обсудили, а затем провели голосование, где большинство присутствующих выступило за снос мангалов и запрет жарить шашлык на территории.