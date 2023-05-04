Учитель-немец, осужденный за пропаганду ЛГБТ, преподавал в трех школах Уфы

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В начале апреля нынешнего года преподавателя школы при Генконсульстве Германии в Екатеринбурге Александра Даниэля Рота признали виновным в ЛГБТ-пропаганде. Признанного Елизовским райсудом Камчатского края виновным в пропаганде ЛГБТ-отношений по ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ, он получил штраф в 150 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России, которое уже осуществилось. Осужден Рот был еще в начале апреля нынешнего года.
Пропагандировал Рот в интернет-переписках, навязывая запрещенную информацию иным лицам, а также распространял он и информацию «вызывающую интерес к таким отношениям и предпочтениям».
До выдворения из страны Александр Даниэль Рот работал не только в школе при Генконсульстве в Екатеринбурге, но и в трех школах Уфы. Так, на сайте отдела образования администрации Уфы значится, что 26 мая 2021 года в городском центре АРТ Квадрат состоялась ежегодная церемония вручения Немецких языковых дипломов. Отличительной чертой этого года стал тот факт, что диплом был присужден обучающимся сразу трех уфимских школ, в которых Рот и работал.
В той же статье Александр Даниэль Рот представлен как координатор Центрального управления немецких школ за рубежом в Уфе. На сайтах уфимских школ до сих пор есть информация об уроках, которые Александр Даниэль Рот как носитель языка проводил в школах Уфы, в том числе и в тех, где не преподавал. Последняя подобная история в на сайте одной из гимназий Уфы датируется ноябрем 2022 года.