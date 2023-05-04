Учитель-немец, осужденный за пропаганду ЛГБТ, преподавал в трех школах Уфы

В той же статье Александр Даниэль Рот представлен как координатор Центрального управления немецких школ за рубежом в Уфе. На сайтах уфимских школ до сих пор есть информация об уроках, которые Александр Даниэль Рот как носитель языка проводил в школах Уфы, в том числе и в тех, где не преподавал. Последняя подобная история в на сайте одной из гимназий Уфы датируется ноябрем 2022 года.