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Учитель-немец, осужденный за пропаганду ЛГБТ, преподавал в трех школах Уфы

4 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI
Преподавал мужчина немецкий язык, но сейчас он оштрафован и выдворен из страны.

В начале апреля нынешнего года преподавателя школы при Генконсульстве Германии в Екатеринбурге Александра Даниэля Рота признали виновным в ЛГБТ-пропаганде. Признанного Елизовским райсудом Камчатского края виновным в пропаганде ЛГБТ-отношений по ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ, он получил штраф в 150 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России, которое уже осуществилось. Осужден Рот был еще в начале апреля нынешнего года.

Пропагандировал Рот в интернет-переписках, навязывая запрещенную информацию иным лицам, а также распространял он и информацию «вызывающую интерес к таким отношениям и предпочтениям».

До выдворения из страны Александр Даниэль Рот работал не только в школе при Генконсульстве в Екатеринбурге, но и в трех школах Уфы. Так, на сайте отдела образования администрации Уфы значится, что 26 мая 2021 года в городском центре АРТ Квадрат состоялась ежегодная церемония вручения Немецких языковых дипломов. Отличительной чертой этого года стал тот факт, что диплом был присужден обучающимся сразу трех уфимских школ, в которых Рот и работал.

В той же статье Александр Даниэль Рот представлен как координатор Центрального управления немецких школ за рубежом в Уфе. На сайтах уфимских школ до сих пор есть информация об уроках, которые Александр Даниэль Рот как носитель языка проводил в школах Уфы, в том числе и в тех, где не преподавал. Последняя подобная история в на сайте одной из гимназий Уфы датируется ноябрем 2022 года.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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