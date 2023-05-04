Тимур Хакимов поздравил с юбилеем ветерана ТПП РБ

В Торгово-промышленной палате РБ Мухтар Хурматович проработал без малого 20 лет, руководил управлением общественных связей и развития предпринимательства. Его знания и опыт позволили в разы увеличить членскую базу Палаты, расширить и укрепить связи ТПП РБ с госструктурами и коммерческими организациями, как в Российской Федерации, так и за рубежом.