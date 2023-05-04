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Тимур Хакимов поздравил с юбилеем ветерана ТПП РБ

4 мая 2023, 10:48
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов навестил ветерана ТПП РБ Мухтара Хурматовича Фаткуллина. 1 мая он отметил 95-летие. За спиной юбиляра — интересный жизненный путь.

В Торгово-промышленной палате РБ Мухтар Хурматович проработал без малого 20 лет, руководил управлением общественных связей и развития предпринимательства. Его знания и опыт позволили в разы увеличить членскую базу Палаты, расширить и укрепить связи ТПП РБ с госструктурами и коммерческими организациями, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

— Сегодня вручил юбиляру очередные награды, пообщались за чашкой чая. Вспомнили, как зарождалось и развивалось предпринимательство в нашей республике, и Торгово-промышленная палата Башкортостана стала самым крупным бизнес-объединением. Удивительно доброжелательный, интеллигентный, мудрый человек. Рад, что и сегодня, несмотря на солидный возраст, наш коллега по-прежнему очень активный и работоспособный, — отметил Тимур Хакимов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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