Полиция раскрыла, куда пропала голая женщина с улиц Уфы

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Вот уже несколько дней жители республики обсуждают неизвестную женщину, которая решила прогуляться обнаженной по улицам Уфы. Чаще всего очевидцы замечали «голышку» в районе ГДК, а также на прилегающих улицах. Невысокая дама с длинными темными волосами непринужденно прогуливается по аллеям и тротуарам, не придавая никакого значения неоднозначным взглядам прохожих.
Примечательно, что в руках женщины без одежды, по словам очевидцев, были телефон и деньги. Как рассказывают уфимцы, она попыталась зайти в магазин, однако встретившая её на пороге кассирша преградила ей путь и захлопнула дверь прямо у той перед носом.
Позднее женщину заметили на автобусной остановке «Городской дворец культуры» — она все так же была «в обличии Евы». На одном из видео, опубликованных в соцсетях, женщина с невозмутимым видом курит, присев на остановке, в окружении сотрудников полиции и медиков.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что в данный момент женщину направили в специализированное медицинское учреждение.
Отметим, что акты эксгибиционизма приходилось видеть жителям Башкирии и ранее. Так, жители села «Русский Юрмаш» заметили бежавшего по улицам голого мужчину. На кадрах бородатый мужчина бежит мимо церкви в неизвестном направлении, а оператор искренне недоумевает из-за отсутствия на мужчине одежды. Подробнее о «юрмашском голыше» Mkset рассказывал здесь.
Напомним, ранее в Уфе произошел ещё один скандал с участием голой девушки. Так, у подъезда жилого дома по улице Бабушкина камеры наблюдения засняли женскую драку: сначала обнаженную девушку за волосы вытащили из дверей, после чего повалили на землю и стали избивать. По словам местных жителей, такое происходит здесь уже не в первый раз.