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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:23

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Полиция раскрыла, куда пропала голая женщина с улиц Уфы

4 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI

Разгуливавшую по Уфе голую женщину направили в больницу на лечение

Обнаженная женщина, гулявшая по улицам города, серьезно озадачила уфимцев своим внешним видом

Вот уже несколько дней жители республики обсуждают неизвестную женщину, которая решила прогуляться обнаженной по улицам Уфы. Чаще всего очевидцы замечали «голышку» в районе ГДК, а также на прилегающих улицах. Невысокая дама с длинными темными волосами непринужденно прогуливается по аллеям и тротуарам, не придавая никакого значения неоднозначным взглядам прохожих.

Примечательно, что в руках женщины без одежды, по словам очевидцев, были телефон и деньги. Как рассказывают уфимцы, она попыталась зайти в магазин, однако встретившая её на пороге кассирша преградила ей путь и захлопнула дверь прямо у той перед носом.

Фото: BashDTP/ Telegram

Позднее женщину заметили на автобусной остановке «Городской дворец культуры» — она все так же была «в обличии Евы». На одном из видео, опубликованных в соцсетях, женщина с невозмутимым видом курит, присев на остановке, в окружении сотрудников полиции и медиков.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что в данный момент женщину направили в специализированное медицинское учреждение.

 

Отметим, что акты эксгибиционизма приходилось видеть жителям Башкирии и ранее. Так, жители села «Русский Юрмаш» заметили бежавшего по улицам голого мужчину. На кадрах бородатый мужчина бежит мимо церкви в неизвестном направлении, а оператор искренне недоумевает из-за отсутствия на мужчине одежды. Подробнее о «юрмашском голыше» Mkset рассказывал здесь.

Напомним, ранее в Уфе произошел ещё один скандал с участием голой девушки. Так, у подъезда жилого дома по улице Бабушкина камеры наблюдения засняли женскую драку: сначала обнаженную девушку за волосы вытащили из дверей, после чего повалили на землю и стали избивать. По словам местных жителей, такое происходит здесь уже не в первый раз.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Видео
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