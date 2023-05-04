Полиция раскрыла, куда пропала голая женщина с улиц Уфы

Напомним, ранее в Уфе произошел ещё один скандал с участием голой девушки. Так, у подъезда жилого дома по улице Бабушкина камеры наблюдения засняли женскую драку: сначала обнаженную девушку за волосы вытащили из дверей, после чего повалили на землю и стали избивать. По словам местных жителей, такое происходит здесь уже не в первый раз.