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Updated Сегодня, 07:35

Политолог: Невыполнение зерновой сделки может привести к ее прекращению

4 мая 2023, 07:33
Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития, Никита Масленников, сообщил 4 мая "Известиям", что невыполнение зерновой сделки может привести к ее прекращению.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд консультаций между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдет в Москве 5 мая, пишет газета “Известия”.

Масленников выразил опасения относительно реализации сделки, отметив, что пока наблюдаются задержки в выполнении ее элементов, таких как отгрузка в портах и подключение Россельхозбанка к SWIFT. Эксперт предположил, что встреча 5 мая станет промежуточной, и понадобятся дополнительные контакты.

Он также отметил, что ООН не обладает достаточными рычагами для давления на западные страны и продвижения реализации зерновой сделки. Однако, по мнению Масленникова, дипломатические контакты и переговорные площадки, возникающие из инициативы ООН, являются единственным возможным способом влияния на ситуацию.

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