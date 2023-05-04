Политолог: Невыполнение зерновой сделки может привести к ее прекращению

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд консультаций между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдет в Москве 5 мая, пишет газета “Известия”.
Масленников выразил опасения относительно реализации сделки, отметив, что пока наблюдаются задержки в выполнении ее элементов, таких как отгрузка в портах и подключение Россельхозбанка к SWIFT. Эксперт предположил, что встреча 5 мая станет промежуточной, и понадобятся дополнительные контакты.
Он также отметил, что ООН не обладает достаточными рычагами для давления на западные страны и продвижения реализации зерновой сделки. Однако, по мнению Масленникова, дипломатические контакты и переговорные площадки, возникающие из инициативы ООН, являются единственным возможным способом влияния на ситуацию.