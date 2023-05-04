Политолог: Невыполнение зерновой сделки может привести к ее прекращению

Он также отметил, что ООН не обладает достаточными рычагами для давления на западные страны и продвижения реализации зерновой сделки. Однако, по мнению Масленникова, дипломатические контакты и переговорные площадки, возникающие из инициативы ООН, являются единственным возможным способом влияния на ситуацию.